$!Romeo Santos graba con la nueva artista urbana La Ross María

El bachatero Romeo Santos anunció el remix del tema “Tú vas a tener que explicarme” de la nueva cantante urbana La Ross María, que se estrena a la medianoche.

La canción original “Tú vas a tener que explicarme” suma más de 13 millones de visualizaciones en YouTube.

“Esta Noche A La Media Noche “Tú Vas A Tener Que Explicarme” (Remix) junto al próximo fenómeno de RD, la talentosísima @Rossmariaofficial”, escribió el “Rey de la bachata” en su cuenta de Instagram, que anoche se llegó el Top Álbum de la década por Fórmula Vol. 2 en los Premios Billboard de la Música Latina 2020.

Ross María, quien se ha convertido en un fenómeno de la música llamando la atención de artistas como Ozuna y Camilo, expresó lo emocionada que esta de poder grabar con un Romeo.

“Esta es la gran noticia que tenía tantos días tratando de controlar. Las lágrimas de felicidad no las puedo contener. Tengo un nudo en mi garganta tratando de aguantar este gran choque de emociones. Aun sabiendo que un artista tan grande como @Romeosantos se montó en mi canción y le encanto mi trabajo es algo que aún no puedo creer... Quisiera expresarles tantas cosas que creo que no tuviese tiempo para tal acto”, dijo la joven de 16 años, cuyo tema “Mi regalo más bonito” suma más de 30 millones de vistas en YiuTube.

Romeo le comentó en su publicación y la visualiza como una nueva estrella. “Linda vas a ser GRANDE. No lo digo por haber colaborado conmigo. Este remix es sólo uno de los pasos que formarán parte del legado que estas construyendo. Brillas con luz propia. Dios te bendiga”, afirmó el interprete de “Centavito”.

Sobre La Ross María

La Ross María tiene 887 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Rosa María Pineda ( La Ross María ) es la joven artista proveniente de República Dominicana quien con tan solo 16’ años inicia formalmente su carrera artística en el año 2020.

Julio de 2020 marca un antes y un después en la carrera de la joven artista pasando a formar parte de la compañia artística 829Music Mundial quienes la hacen debutar de manera profesional el día “20 de Agosto del 2020” con el lanzamiento de su primer sencillo independiente titulado Tú vas a tener que explicarme, alcanzando más de 1,000,000 de vistas 76,000 me gustas 3,640 comentarios y un incremento aproximado de 50,000 nuevos suscriptores en tan solo 48 horas de su lanzamiento.