Romeo Santos pone nueva fecha de concierto en Málaga por colapso de tarima

SANTO DOMINGO.- El bachatero de origen dominicano, Romeo Santos, anunció a través de sus redes sociales una nueva fecha para su concierto en Málaga, España, que estaba pautado para el 30 de abril y por el colapso de la tarima tuvo que posponerse para el 23 de mayo.

Apenado, lamentó el indicente donde resultaron algunas personas heridas, aseguró en el comunicado, pero agradeció que el hecho se produjera antes del concierto, porque de lo contrario, “hubiera representado una verdadera tragedia”, dijo.

El artista mostró la imagen del escenario colapsado en Twitter con el siguiente mensaje: “Gracias a Dios no hubo heridas serias a ninguna persona. Esto pudo haber pasado mientras ensayábamos o durante el show. Afortunadamente no fue así. Dios es grande”.

Debido a la situación, el multipremiado cantante manifestó comprender la decepción de algunos, porque de tal manera él se siente. Agregó que “agradezco a Dios que este infortunio sucediera ayer y no cuando ustedes, mi equipo, mis músicos y yo estuviéramos en medio del concierto. Aunque hubo heridos, lo anterior hubiera representado una verdadera tragedia. Me apenó mucho la situación y me sensibilizo con todos ustedes, los que se programaron, pidieron vacaciones o viajaron millas y millas, pero hay ocasiones en que la vida te pone en situaciones imprevistas que se te escapan de la manos. En esta, nos vimos obligados a posponer el evento. Ustedes, la seguridad de mi equipo y la mía serán siempre prioridad.

¡Málaga, nos vemos el 23 de mayo!”