$!Romeo Santos se encuentra con las raíces de la bachata en disco Utopía

Respeto por la bachata

Y es que hace unos meses Romeo se lamentaba sobre la necesidad de regresar a las raíces de la bachata, por eso era inevitable preguntarle sobre cuál era su meta con este compendio musical. ¿Este disco es tu manera de relanzar la bachata clásica y regresarle su popularidad? “Por lo menos a la bachata tradicional, porque la bachata moderna que ha venido fusionando Aventura y este servidor siempre se ha mantenido vigente. Pero, para mí la bachata tradicional fue una de las etapas más interesantes del género. Esa época me formó, porque yo me crié escuchando esas bachatas de grajo, de campo, bien cortavenas. Quería que mi fanaticada, y algunas personas que no conocen a estos pioneros pudiera también deleitarse”, nos dijo emocionado.

Este trabajo exigió una gran logística para el artista, pues en algunos casos se trasladó para invitar personalmente a sus ídolos musicales a trabajar con él. Pero no todo fue color de rosa. Reunir de nuevo a Aventura, trabajar con Raulin Rodríguez, Anthony Santos, Teodoro Reyes o Frank Reyes no fue su mayor reto, lo difícil fue unir a un dueto que en la actualidad sigue separado. “Los que me dieron más trabajo fueron Monchy y Alexandra”, reaccionó. No tuvo ni que detenerse a pensar para declarar que se empleó a fondo para lograr esta colaboración.

Alexandra, que se encontraba en el lanzamiento, dijo a DL que la dificultad no la dio ella. “Sería por Monchy que él dice eso, yo le dije que sí inmediatamente”, aclaró. Sin embargo, la unión se dio en realidad solo para la foto que acompaña el disco. “Grabé junto a Romeo y nos vimos para la foto, pero todo bien, ningún problema”.

Romeo ha impuesto un estilo, logrando que la bachata se hiciera más internacional, sin embargo, a lo que apuesta con Utopía es totalmente distinto a lo que tiene acostumbrado a sus fans. Por ningún lado verás los temas de música urbana que tanta fama le han dado, aquí ‘bachatea’ con su ídolos. ¿Gustará eso a todo el mundo? Romeo entiende la duda, aunque estuvo confiado. “Lo interesante de esto es que antes de lanzar la producción le dije a la disquera que confiara en mí. Que esto es para mis dominicanos, para mis fanáticos del país, esto es algo más tradicional, para exaltar la cultura y nuestro género, pero sorprendentemente me llena de orgullo poder decir que la producción esta número uno en 18 países”, reconoció agradecido.