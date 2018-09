Romeo Santos vacaciona, inaugura villa y compone nuevas canciones en RD

Punta Cana. A pesar de que Romeo Santos no creció en el país, no se puede negar que aquí se siente en casa, y ahora, tiene una pequeña réplica de su hogar. El pasado viernes dejó inaugurada “The Kings Villa”, una lujosa residencia playera al estilo del “Rey de la Bachata” que guarda piezas icónicas del artista y estará disponible al público que desee vacacionar allí. Durante su estadía en el país confesó que se la ha pasado de maravilla, tan bien que “la musa”, como llama él a la inspiración, lo ha visitado y le ha permitido componer nuevas canciones. “Yo me mantengo componiendo aun cuando lanzo una producción al mercado. He estado últimamente en el proceso de componer canciones, no para un proyecto específico, sino que llega la musa y aprovecho. Como iba a estar en el país para inaugurar la villa, quise traer a mis músicos. Tenemos un mini estudio para las giras y aquí lo hemos usado. He disfrutado mucho este proyecto de la villa y la grabación de nuevas canciones y estas minis vacaciones. Vienen más proyectos y tengo dos producciones en mente para lanzar en el 2019”. Con el carisma que lo caracteriza, y una cercanía y franqueza poco usual en un artista de su calibre, Romeo no temió a la hora de abordar temas controversiales, como la ausencia histórica de nominaciones para su música en los Grammy Latino, la división de Aventura, el futuro de la bachata y su salida de Rock Nation. El bachatero dijo que no espera nunca una nominación y que sí ha llegado a sentir que tienen algo personal en su contra, que estaría dispuesto a volver con Aventura pues son su familia y que dejó de trabajar en la productora de Jay Z por falta de tiempo. El rosario de preguntas continuó, y fue entonces cuando adelantó que su concierto de diciembre será el más espectacular que haya realizado en el país. “Siempre dije que tengo que cerrar las giras que realice en el país. Cuando empiezo a cantar una nueva producción, uno está como un poco tímido, son canciones nuevas y uno no sabe cómo el público va a reaccionar, pero cuando ya tienes un año entero cantando en diferentes escenarios, ya vienes más preparado y siempre me encanta cerrar en la República Dominicana. Sera algo histórico lo que tenemos preparado, vienen muchas sorpresas interesantes, y no me refiero a artistas invitados, me refiero a cosas que no he hecho en otros conciertos”.

Nuevas caras

Al ser cuestionado sobre porqué a pesar de ser la principal figura de la bachata a nivel internacional y no promueve el desarrollo de nuevos talentos, el artista fue contundente al decir: “Difiero en el que se me culpe a mí porque no hayan surgido relevos. En los inicios de Aventura nadie graba con Aventura. Cuando Anthony Santos grabó con Aventura ya éramos conocidos. Anthony Santos nunca tuvo que grabar con Luis Vargas para que fuera exitoso. Raulín nunca tuvo que grabar con Joe Veras para que fuera exitoso. Vivimos en un momento en el que las redes sociales te ayudan a mostrar tu música. Si yo quisiera bloquear a un artista de bachata sería imposible. Los artistas que han grabado conmigo han hecho su diligencia. Yo no soy un tipo difícil. Ningún artista de bachata puede decir que yo no he querido grabar con ellos. Yo no puedo caerles atrás a ellos, yo he hecho lo que ningún artista ha hecho por mí. El problema es que no me proponen nada”.

La bachata en época urbana

Romeo sabe que este no es un buen momento para la bachata. “Me di cuenta que esta fue la producción (Golden) que más tardó en conectar. Hasta yo pensé, ¿será que yo me guayé? A los tres meses todavía no se había pegado. Entiendo que la producción empieza a conectar ocho meses después de lanzarse. Tengo que ser sincero, entendí que estamos en temporada urbana y que no se puede nadar contra la corriente. Si yo lanzo Golden en vez de Formula Vol.1 o Vol.2, a los dos meses quizás hubiera sido un escándalo”, dijo.

Firme con la bachata

“Es que yo puse el mismo empeño, siempre voy al estudio a dar un 100%. Estamos en temporada urbana y uno tiene que saber nadar en esas aguas. Tenemos que saber que esa es la realidad, lo que si te puedo decir es que yo no voy a dejar de hacer bachatas porque sea época de reguetón. Yo pienso dar la cara por la bachata. Me proclamo el Rey, así que tengo que seguir”. Si tuviera que elegir un exponente urbano local para hacer una colaboración Romeo tiene sus favoritos. “El Lápiz para mi es uno de los mejores. Me gusta el poeta Callejero, Mozart tiene mucho talento y me gusta lo que está pasando con el alfa. Escuche el remix de “La Vainita” (de Don Miguelo) y dije, yo me hubiese montado en ese remix, pero volvemos a lo mismo, no me llaman, a mi nadie se me acerca”.

La Villa