Romeo se corona en el Olímpico

El poder de las Redes Sociales

La noche siguió y en el ambiente se sentía el buen ánimo de los presentes. Las gradas y terreno gritaban sin parar, mientras que las exclusivas áreas VIP permanecían de pie. “Hay una canción navideña que me encanta y que siempre he querido cantar. No es de mi autoría, es una canción hermosa que es una de mis favoritas”, dijo el bachatero mientras que una pantalla mostraba un vídeo con la imagen de Marc Anthony. Aunque no estuvo en vivo en el escenario, interpretaron a dúo “Me voy a regalar”, logrando que los presentes se emocionaran como si el querido “flaco” estuviera en tarima.

Anthony “Romeo” es un artista que tiene el oído en el pueblo. Dicho argumento quedó demostrado cuando dos seguidores, que se han hecho virales al afirmar que eran los dobles de Romeo, fueron llamados por este para interpretar el éxito “Bella y sensual”. “Los momentos más épicos en el escenario han sido cuando subo fanáticos a cantar conmigo. Me gusta que sea espontáneo, pero esta noche les tengo algo planificado”, dijo Romeo, para luego mostrar en pantalla los vídeos que los hicieron conocidos en redes sociales. El lado travieso y jocoso del bachatero se dejó ver cuando interactuó con estos dos fanáticos que cumplieron su sueño de conocer a su ídolo.

El Beso

Cuando ya eran las 11:20 p.m. la oportunidad de compartir un momento íntimo con el artista le tocó a Elizabeth. “Quiero que sepan que esta parte del show nunca la voy a cambiar. Voy a morir en un escenario y si ustedes me lo permiten a los 80 años voy a subir a una chica a la tarima”, sentenció el artista. Durante el tema “Un beso”, Elizabeth no se mostró nada tímida y tocó cuanto pudo al artista, y aunque este prometió portarse bien para que la prensa no criticara su comportamiento, al final le robó un beso.

“Es un honor representar a la República Dominicana. Me siento tan dominicano como todos ustedes aquí, espero nunca defraudarlos para que puedan decir con orgullo, ese es el rey de la bachata”, confesó emocionado, para luego agregar: “Nunca he anunciado invitados, pero yo sé que hay alguien que ustedes lo están esperando. Hice todo lo posible, pero lamentablemente hay cosas que no puedo remediar. Espero que puedan disfrutar a Anuel quien nos acompaña desde Dallas”, gritó al público para confundirlos, pues el trapero Anuel AA dijo presente en vivo. Al percatarse de su presencia, las fanáticas más jóvenes del bachatero entraron en frenesí.

El boricua cuenta con gran aceptación en el país y fue evidente que era uno de los invitados mas esperados. “Ella quiere beber” fue el tema que entonaron a dúo, pero luego de tanto esfuerzo no se iba a ir tan rápido. “Esta es la primera vez que me dejan salir de los Estados Unidos”, expresó Anuel. “Si tenías otro compromiso, lamento decirte que no te vas sin disfrutar de mi tierra, cántate otra”, le contestó Romeo. Fue así como Anuel cantó un popurrí de sus temas más pegados, siendo hasta el momento el invitado que más tiempo en escena había durado, y tal vez el más aplaudido.