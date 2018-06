Rosana: “Es necesario que la gente tenga la oportunidad de decidir qué quiere consumir”

América Latina

Para Rosana, América Latina la apoyó desde que estrenó su primer disco. “Para mí ha sido todo. Mi primer álbum me abrió las puertas en este lado del mundo. A partir de ahí comenzó todo y me siento muy bien de poder volver siempre”, recordó.

“Si tú no estas aquí”, un título que se convirtió en himno, es una canción que al igual que su repertorio retratan su alma. “Si tú no estas aquí, por ejemplo es una canción que tardé en componerla lo mismo que tardo cantándola. Cuando la terminé pensé que era mala porque no se podía tardar tan poco escribiendo una canción... Todas mis canciones hablan de mí, quien me conoce, me reconoce y el que no me conoce, lo hará a través de mis canciones. No hay ni una sola palabra de mí, no necesariamente son autobiográficas. Todas tienen que ver con una filosofía de vida, es una actitud, una manera de vivir”.