Rumbo a la semifinal | Delhis, la odontóloga cantante habla de su presentación: “Estoy mucho más segura”

“Dominicana’s Got Talent ha sido una puerta que no sólo se me ha abierto a mí, sino además a otros participantes”, señaló.

En relación a la respuesta de su acto detalló que le ha tomado por sorpresa, sobre todo por la temática empleada. “Para mí fue una sorpresa. Fue como quien dice un golpe, porque no es algo que uno se espera. Uno considera que la música clásica sea un poco rechazada, y me doy cuenta que no fue así. Eso me da esperanza”, admitió.