Rumbo a la semifinal | Evaristo Marte: “Soy la nueva cara de la salsa de RD”

“El negro que canta y encanta”, así se define Evaristo Marte , el concursante que sorprendió con su estilo de cantar la salsa. Una mezcla urbano tropical, aseguró. Gracias a su peculiaridad y talento, el joven logró avanzar a la semifinal de Dominicana’s Got Talent y está un paso más cerca de la final, y poder optar por los 3 millones de pesos y la yipeta, ¡nada mal!

“Ahora vienen muchísimas sorpresas, esperando que a la gente le guste porque la estoy haciendo en honor a mi abuela que falleció recientemente. Me siento muy feliz por todo lo que me ha pasado en este proceso de Dominicana’s Got Talent”, dijo en referencia a su acto de esta semifinal.