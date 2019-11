Rumbo a la semifinal | Rando Camasta Jr.: “Lo de antes fue un preámbulo para lo que haré ahora”

Sin dudas Rando Camasta Jr. , es uno de los participantes más experimentados y versátiles de Dominicana’s Got Talent. Él ha avanzado a la semifinal gracias a su destreza en el piano, su potente voz y sus composiciones. Aunque en actos anteriores dejó a muchos sorprendidos con su talento, esto fue sólo un preámbulo para el acto de este miércoles con el que, procura llegar a la final del concurso de búsqueda de talentos.

Aportes del programa a su carrera

Para el cantautor gracias al programa ha podido conectar más con el público local. “Definitivamente lo que yo vine a buscar en el programa ya lo he encontrado. Me he encontrado con colegas que les tengo mucho respeto y cariño, y el simple hecho de compartir con ellos ha sido genial, además de tener la oportunidad de expandir mis horizontes con respecto a la música”, señala.