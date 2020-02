$!Sabrina Estepan va tras el mercado brasileño con la bachata “Te vas arrepentir”

Sabrina Estepan es de esas artistas que tienen el talento para moverse por diversos géneros musicales.

Hace un viaje sin contratiempos por el jazz, bossa nova, música disco, el merengue, baladas o la bachata. Y es precisamente el último género al que apela en esta oportunidad para la promoción de la versión a que le ha hecho en el idioma portugués con el propósito de lograr mercado en Brasil.

Su plan es seguirle los pasos a Romeo Santos y a Juan Luis Guerra, artista que han encontrado apoyo en ese mercado.

“Te vas arrepentir”, en su versión en portugués, estará en las plataformas digitales el próximo viernes 28.

“En el nordeste de Brasil existe un género que se parece mucho a nuestra bachata. Entiendo que nosotros tenemos una oportunidad de explorar ese mercado y es precisamente lo que estamos haciendo con este tema”, comentó la artista.

La canción del laureado Jorge Luis Piloto fue traducida por Tadeu Di Marco. “El arreglo estuvo a cargo de Gay Frómeta, Oscar Michelli. En la producción me acompañan mi hermano Jairo Estepan, Iván Carbucia, Mártirés De León, Rafelito, Abelito... y la mezcla se hizo Polo Parra, gente profesionales que conocen muy bien nuestra música”, comentó.

Sabrina cuenta con la colaboración de La Oreja Media para la distribución de su música. Está confiada de que harán la labor junto a todo el equipo, al reconocer que se está implementando un trabajo para ver la aceptación.

La canción tendrá un soporte visual que también estará en el mercado desde el viernes.

“La declaratoria de la Bachata como Patrimonio Intangible de la Humanidad por parte de la Unesco, sin duda ayudará a la difusión de este sencillo”, sostuvo la artista.

Sabrina Estepan está trabajando en un disco, que deberá estrenar este año. La promoción de la composición en español la continuará haciendo, sin embargo entregarán mucha energía para conquistar que pueda llegar a emisoras o canales de televisión en Brasil.

Optimismo

El año ha comenzado marcado por una sequía para los artistas por el malogrado proceso eleccionario celebrado en febrero, que luego de ser suspendido por la Junta Central Electoral ha provocado una crisis en el país.

Los artistas han visto bajar sus contrataciones, pero para Sabrina lo que acontece no le quitó impulso para seguir con la estrategia que definió el pasado año.

“Las actividades han bajado sustancialmente. Por ejemplo ahora para San Valentín tuve menos compromisos que el pasado año. Aunque tengo un público fiel que me ha permitido mantenerme, quien no se reinventa en esta etapa no irá bien. Yo no me lamento, teníamos una inversión hecha y decidimos continuar”, dijo.

Las solistas tienen un mercado complejo, pero cuentan escenarios en la capital y en el interior en donde gozan de muy buena acogida. Aunque no son muchos, se mantiene una oferta interesante. “Nosotros nos mantenemos en actividades y más gente va conociendo lo que hacemos desde hace casi veinte años”.

De su trayectoria

Oriunda de Santiago, es cantante, compositora y actriz, con estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana. Ha incursionado en diferentes géneros musicales como son jazz, rock, disco, merengue, bachata, bossa nova y música clásica. La artista canta en cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y portugués.

En su trayectoria se ha presentado en los más destacados espacios y festivales de jazz del país. Resultó ganadora del “Mejor tema Musical” en los premios “Iris Dominicana Movie Awards” por “Crónica de Flor”, de la película dominicana “Cuentas por cobrar”. Además, el video musical del tema, consigue llegar a la gran final del “Various Artist Independient Film Festival-2017” de Chicago, USA.

Ha sido invitada especial a los conciertos de la banda cubana Buena Fe y de la destacada cantante española Paloma San Basilio.