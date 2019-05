$!“Salsa con coco”: noche para bailar

Salsa con coco, el junte que protagonizarán la noche de este vieres Pochy Familia, Rey Reyes, José Bello y Ramón Rodríguez (Conjunto Clásico) promete ser memorable para los amantes del merengue, la salsa y el son.

Hard Rock Live vuelve a ser el escenario para que artistas de trayectoria conocida, aquí y en el extranjero, interpreten las canciones con las que se han ganado al público. Ramón Rodríguez tenía más de un año que no salía de su natal Puerto Rico luego del fallecimiento de su esposa. Celebró reunirse con Pochy Familia, Rey Reyes y José Bello sus seguidores.

Pochy Familia cuando conversó con la prensa expresó gratitud al productor del concierto, Amable Valenzuela, por tomar la iniciativa de reunirlos. “’Salsa con coco’ es un tema que grabamos hace muchos años. Este viernes subirán junto a nosotros Henry García, Rafael Berroa (Chiquito Team Band), Enmanuel Frías y Alex Matos. Tendremos muchas sorpresas”, puntualizó el artista.

El repertorio salsero incluirá títulos con los que José Bello ganó fama.

“Ramona”, Ven a mí”, “Guerrera”, y el clásico de clásicos “La palabra amigo”, entre otros.

Mientras que Rey Reyes es un sonero dominicano que logró una conexión con la audiencia con éxitos como “Son malas”, “No es lo mismo”, “Borojol”, “Ven mi mora”, “Dulcinea”, “Vampira” y “El Clavo”.

Salsa con coco es un concierto bailable, y seguro serán pocos los que se queden sentados cuando se escuchen piezas clásicas de sus protagonistas.

“Hemos preparado un concierto para que la gente disfrute”, dijo Rey Reyes.

Pochy & su Orquesta están listos para complacer con “La faldita”, “Salsa con Coco”, “La peliona”, “A usted lo botan”, “Ya viene el lunes”, “Pa’ los coquitos”, “El mujerón”, entre otros temas. Ramón Rodríguez, cantante y compositor con una trayectoria sólida en la salsa. Brilló en solitario y junto a su banda el Conjunto Clásico. “Sarampión”, “Serenata”, “La rumba”, “Mi vieja”, “Tienen que verla”, “Yo quiero ser tu amante”, son algunas canciones con las que logró trascendencia en la música tropical.

“Estoy muy agradecido de que me hayan sacado de mi casa. Ya estoy celebrando mi salida porque me he reencontrado con grandes amigos. Le debo mucho a la República Dominicana y este concierto me da la oportunidad de reunirme con ellos”, dijo Rodríguez.