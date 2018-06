Sam Smith afirma nunca ha hecho ‘playback’ durante conciertos en vivo

NUEVA YORK. Sam Smith sabe que su música es melancólica y emotiva, pero espera que sus conciertos en vivo sean inspiradores y se sientan, en sus palabras, “como un puñado de amor”.

El cantante conocido por baladas como “Stay With Me” y “Too Good at Goodbyes” comienza el tramo estadounidense de su gira “The Thrill of It All” el viernes en Detroit.

Smith volverá a algunos de los escenarios que recorrió hace tres años cuando su álbum debut de 2014, “In the Lonely Hour”, dominó las listas de popularidad. Pero esta vez dice que pudo hacer mucho más por su show.

“Realmente no supimos qué hacer porque todo se volvió muy grande antes de que de hecho tuviéramos el dinero para montar un verdadero espectáculo”, dijo de su gira de 2015.

“Para esta gira pude elegir las canciones, pude realmente decidir qué tipo de show y tour serían”, explicó. “Realmente pienso que en este espectáculo se puede ver mi crecimiento como artista”.

Smith, cuyo segundo disco “The Thrill of It All” salió en noviembre, charló con The Associated Press sobre la gira, dejar de fumar y beber, y sobre ir a terapia por primera vez.

AP: ¿Cómo te has preparado para esta gira?

Smith: Es muy, muy difícil. Realmente estoy tratando de descubrir otros placeres de la vida en lugar de salir a beber e ir de clubes. Dejé de tomar del todo. Estoy haciendo ejercicio. Tengo un entrenador conmigo en la gira, lo cual es increíble. Me ejercito todos los días. Acabo de tener cuatro semanas de descanso y estuve comiendo mucha comida realmente mala, así que estoy tratando de quemar eso antes de llegar a Nueva York. Estoy siendo súper, súper, súper saludable, asegurándome de ir a la cama después de los conciertos y descansar la voz. Trato de cuidarme tanto como puedo. El tiempo que estoy en el escenario es mi tiempo para divertirme y expresarme y dejarme ir.

AP: ¿Dejaste de fumar?

Smith: Sí, en el último año. Me avergüenza decirlo pero caí en la vicio de fumar cigarrillos. Lo estoy combatiendo. No estoy fumando del todo en este momento. Cuando tengo tiempo libre entre conciertos me resulta muy difícil, pero estoy seguro de que lo he dejado. Tengo que hacerlo. Es tan malo. Y está afectando mi voz. Afecta mi estado de ánimo también, fumar. Siento que me estoy haciendo daño de algún modo cuando lo hago, así que he parado.

AP: Cantas en vivo todas las noches. ¿Qué sientes al ver a otros artistas haciendo playback?

Smith: En general, me resulta triste. Es distinto con diferentes artistas, me parece. ...No sé con certeza, pero estoy bastante seguro de que algunas personas cantan un poquito aquí y allá y hacen un poco de mímica durante el espectáculo porque están bailando tan enérgicamente. Entonces lo entiendo porque no soy bailarín y no sé cómo se siente. Si estás cantando un poco en vivo, entonces puedo entenderlo. Debo admitir que es algo que me resulta irritante, en especial en la música pop, porque soy una persona que nunca ha doblado. Nunca lo he hecho en toda mi vida.

AP: ¿Tienes tiempo de ir a conciertos? Si sí, ¿a quién has visto recientemente?

Smith: Sí, voy bastante a conciertos. Trato de ver todos los grandes shows de pop. Vi la gira de Beyonce “Lemonade”. Estoy viendo todas las cosas de su “On the (Run Tour)” en internet. Estoy sencillamente obsesionado. Es increíble verla. Una persona a la que sueño ver y aún no he podido es Robyn. De verdad tengo ganas de verla en vivo. Creo que lloraría todo el tiempo.

AP: ¿Cómo ha sido cantar canciones de tu más reciente álbum ahora que tiene varios meses de publicado?

Smith: Miro hacia atrás y a veces, cuando estoy cantando estas canciones, me preocupa porque sé que son muy oscuras. Si escuchas el álbum tiene un tono bastante oscuro.

Con “In the Lonely Hour”, sentí que era melancólico pero había esperanza en las canciones, porque esperaba que el hombre al que amaba me amara en retorno. Y pienso que durante el periodo de “The Thrill of It All” estaba un poco atascado y estaba en un lugar donde simplemente me sentía muy confundido sobre la fama y que el amor no aparecía por ninguna parte. A veces lo pienso y casi me molesto por lo oscuro que era y desearía haber podido escribir un disco más alegre. Pero fue honesto y fue personal.

Ya comencé a escribir bastante para mi tercer disco. Acabo de escribir algo hoy, de hecho, en el camerino. Se siente algo más animado. Nunca demasiado feliz, pero me siento mucho más seguro como compositor, lo cual es realmente agradable.

AP: Lo que estás escribiendo ahora, ¿es un reflejo de cómo te sientes? Porque suenas más feliz.

Smith: Sí, completamente. Estoy mucho más feliz que antes. Todavía tengo mis días de depresión. Tras lanzar el disco llegué a un lugar muy feliz y fue maravilloso, y entonces tuve un bajón enorme unos meses después. Comencé a ir a terapia recientemente y estoy empezando a entender de verdad que uno no puede estar feliz todo el tiempo. La vida es como el mar: a veces está tranquilo y a veces es loco y tormentoso y uno simplemente tiene que navegarlo, supongo. Todavía encuentro partes de mi vida realmente desafiantes y difíciles y a veces me pongo muy triste, pero ahora tengo herramientas y estoy tratando de usarlas. Eso de no beber es algo grande para mí. No fumar. Simplemente buscar ayuda a mi alrededor y recordar que también estoy bien solo. Creo que pasar tiempo solo es muy importante.

AP: ¿Es la primera vez que acudes a terapia?

Smith: Sí, la primera vez en mi vida. Apenas fue recientemente, pero ha sido maravilloso. AP