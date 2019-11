Samira Tavarez: la virtuosa pianista que conmovió hasta al Lápiz Conciente

“Yo no tengo conocimiento sobre piano, pero tengo oído y reconozco cuando algo está maravillosamente bien”. Esas palabras fueron las utilizadas por el rapero, quien era el juez invitado, tras ver las habilidades de la músico.

Emocionada aun, la joven habló para Diario Libre sobre su presentación.

“Lo que hice fue tocar una pieza original y hacer una improvisación sobre ella. Es una experiencia maravillosa, porque realmente al momento que estás tocando no sabes lo que está pasando, yo estoy en mi mundo, no sé lo que están sintiendo; al final de mi acto y ver la reacción de ellos (los jueces y el público), es súper emocionante porque uno no se lo espera. Ahí es que me llega”, admitió la joven tras su acto.