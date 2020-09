$!Santiago Matías responde a Fausto Mata y acepta propuesta de prueba antidoping

Este viernes, el actor de cine publicó un video los resultados de los análisis realizados en el Laboratorio Amadita, con un mensaje directo a Matías, con quien mantiene un disputa en las redes.

“Así que yo le aconsejo a Santiago Matías, a todo el que lo sigue, a todo el que me ha estado acusando hasta de muerte que vengan y se hagan la prueba. En la entrevista me dijiste que eso no era nada y que no importa, claro que importa porque está prohibido por las leyes de la República Dominicana. Estamos negativo”, reiteró en el video.

En una entrevista con el periodista José Peguero para su canal de YouTube, el humorista afirmó que “Santiago Matías es la principal lacra que tiene la República Dominicana”.

Y expresó que luego de exigir que los urbanos limpien sus letras ha recibido amenazas de muerte cada 15 minutos, ante el panorama ha prohibido a sus hijos salir de su casa a realizar actividades recreativas porque teme que pueda pasar lo peor.

Fausto insiste en que el público que sigue la música urbana en el país tiene ribetes de delincuencia, aunque resalta que no tiene nada en contra de los representantes de e este género musical.

“Me van a matar, yo se que los seguidores de los urbanos me van a matar, yo lo sé, pero yo quiero morirme con un balazo en la cabeza y que mis hijos digan, mi papá murió porque estaba denunciando lo que estaba sucediendo” manifestó a José Peguero.