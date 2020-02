$!Santo Domingo tendrá su primer concierto de K-Pop

El grupo musical surcoreano Great Guys llega por primera vez a Santo Domingo para realizar su Live Concert. GreatGuys está formado por nueve miembros: Jae I, Horyeong, Haneul, Daun, Donghwi, Dongin, Hwalchan, Uiyeon y Baekgyeol. GreatGuys, presentará en su concierto, su más reciente comeback su álbum ‘We´re Not Alone Chapter 1: It´s You. Para este show planean entregar mucha pasión y energía, ya que es la primera vez que vienen a República Dominicana.

El concierto tendrá lugar el domingo 9 de febrero a las 7:00 p.m. en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.