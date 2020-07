$!Sarodj Bertin estrena “Como me muevo”

Sarodj Bertin no se detiene. La cantante, ex reina de belleza y actriz haitiana sigue su escalada en la música estrenando un nuevo sencillo titulado “Como me muevo”, producido y escrito por “Bifi”, quien ha trabajado para Bad Bunny, Becky G y De la Ghetto.

La canción estará disponible desde este viernes en todas las plataformas de streaming y que forma parte de otros trabajos que ya ella había dado a conocer como “No me dejes sola”, colaboración con Mozart La Para, y que ya tiene más de dos millones y medio de vistas.

También lanzó “Bla, bla, bla” y “Mi guerrera”, una balada dedicada a su madre Mireille Durocher.

Estas canciones las escribió la cantante, que deja ver su lado creativo en cada propuesta.

Respecto a “Como me muevo”, Sarodj expresa que se trata de un tema musical cargado de energía que va a “enganchar” en el gusto del público.

“Estoy muy emocionada por esta canción, cada material de este disco ha sido muy bien aceptado y este nuevo trabajo no será la excepción”, afirma la artista quien recientemente fue reconocida por USA Today como una de las nueve mujeres más poderosas que impactan de forma positiva en la sociedad.

Sarodj Bertin, quien es representada por la compañía discográfica Secret Hit de Nueva York, adelantó que una gira por América Latina está siendo planeada para el segundo semestre de este año.

De igual forma se prepara próximamente a estrenar su primer EP, una colección de estas cuatro canciones y otras nuevas que fusionan pop, urbana con ritmos basileños y africanos.

Entre 2003 y 2010, Sarodj estudió leyes y actualmente es abogada de derechos humanos.

Simultáneamente con su actividad musical, ha trabajado para la Alianza Internacional para la Recuperación de Haití y ha jugado un gran rol en múltiples causas sociales a favor de su país.

Después del terremoto de Haití de 2010, ella se convirtió en Miss Haití y participó en Miss Universo 2010 en Las Vegas.

Sarodj es fundadora de su propia compañía, “SBVision” y de la fundación “Sarodj For A Purpose”, entidad que trabaja para mejorar la vida de los niños necesitados en su país y en República Dominicana.

Gracias a su altruismo y su trabajo filantrópico, fue reconocida con un premio especial en los “African Oscars” ( NAFCA) en el 2013, y el “Humanitarian Award” en el “Motiom Picture Association of Haiti” (MPAH) en el mismo año.

En el 2015, Sarodj lanzó su línea de jeans “Sarodj Jeans” y su programa de radio “Omelette 40” en la estación de los 40 principales en República Dominicana.

Recientemente Sarodj empezó su carrera también como productora, con el cortometraje “Lalo’s House”, el cual ganó el Oscar en el 2018. El corto lo coprodujo junto a Garcelle Beauvais y Jimmy Jean Louis, y fue dirigido por Kelley Kali. “Lalo’s House” denuncia el tráfico de niños y órganos de desde Haití a otros países. Fue filmado en Los Ángeles y Haití, y contó con la actuación de Jasmin Jean-Louis.