$!Sarodj cautiva al público de Miami en el “Guaya Guaya Fest”

Sarodj Bertin sorprendió al público de Miami con su desempeño en el escenario durante su primera presentación en vivo en el historio evento de música urbana “Guaya Guaya Fest 2021”.

La cantante haitiana, cautivó a la audiencia y causó furor al ritmo de sus más recientes sencillos “Only fans “, “Una noche” y “Quiere Comerme”.

Se trató de una presentación en la que demostró una vez más su talento, profesionalismo y dedicación.

En este evento que se llevó a cabo en el Central Florida FairGround, ella compartió tarima con importantes figuras de la música urbana como Nio Garcia, Jhay Cortez, De la Guetto, Jowell y Randy, el Micha, El Micha, Jay Maly, Shadow Blow, Ovi y Kiko El Crazy, entre otros.

“Esto ha sido un sueño hecho realidad. Siempre me imaginé en un escenario inmenso cantando a un público de diferentes nacionalidades y Dios me ha concedido ese deseo. Me siento honrada por la oportunidad y extremadamente agradecida por la conexión con el público”, proclamó Sarodj Bertin.

La cantante, quien además es actriz y modelo continuará sin pausa y sus temas en ascenso en las listas de difusión radial en República Dominicana.

Luego del éxito del tema una “Una Noche” junto a Kiko El Crazy, la artista presentó recientemente dos nuevas canciones, “Quiere Comerme”, compuesto por Melymel y que interpreta junto a Quimico Ultra Mega y “Only Fans”, este último aún en plena promoción.

Ambos temas pueden ser encontrados en su canal de Youtube.

Cónsone con la música, Sarodj Bertín ha dedicado su tiempo y esfuerzo para colaborar con organizaciones filantrópicas como “La Alianza Internacional para la Recuperación de Haití (AIRH)”, “Manitas en las Calles” y “Catwalk for Charity”, entre otras.

Como resultado de su altruismo y su trabajo filantrópico, fue reconocida con un premio especial en los “African Oscars” (NAFCA) en el 2013, y el “Humanitarian Award” en el “Motion Picture Association of Haiti” (MPAH) en el 2013.

También recibió el premio “Mujer del año” en el 2010 en los “Latin Awards” en la ciudad de Nueva York. En el 2011 ella fundó “Sarodj For A Purpose” su fundación, con el objetivo principal de trabajar con la educación y los niños huérfanos de su país, Haití.

Además, se destaca como productora: “Lalo’s House” ganadora de un “Academy Award” en el 2018 y su más reciente trabajo junto a Jean Gabriel Guerra, la película “A tiro limpio”, filmada en República Dominicana, donde también ha hecho televisión.