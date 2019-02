Se apagó la voz de Luchy Vicioso, la dama de la canción dominicana

Un cáncer le quitó la vida a Luchy Vicioso a los 69 años. Vicioso fue una de las voces del bolero más emblemática de la República Dominicana. La artista, a la que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le celebró el 50 aniversario de su paso por la escena en la gala de Premios Soberano del 9 de abril de 2013, con la entrega de un Soberano Especial, perdió la batalla contra el cáncer de colon que en 2015 pensó que había rebasado.

Con una trayectoria marcada por la calidad, la artista envió un mensaje claro lleno de calidad cuando audicionó ante los maestros Rafael Solano y Manuel Troncoso con el propósito de ser aceptada en el programa de televisión “La hora del Moro” que se difundía por el canal de televisión Rahintel. Allí se participó junto a una camada de artistas, entre ellos Niní Cáffaro, Cecilia García y Fernando Casado.

Pero la carrera de Luchy no solo brilló en el canto, sino también en la televisión. Con apenas once años ya estaba en el programa “Los jueves de Luchy” junto a María Gracía Montés y Aída Lucía.

La brillante de carrera de la bolerista tomó el rumbo al éxito con la grabación de Matices, su primera producción discográfica en la que incluyó composiciones de autores nacionales, entre ellos títulos del maestro Rafael Solano.

En el exterior

El talento de Luchy trascendió la frontera dominicana al realizar gira internacionales. En 1975 participó en el Festival de la Voz y la Canción de Puerto Rico en donde se alzó con el primero lugar con la composición “Dime que más debo dar por ti” de Yaqui Núñez y René del Risco Bermúdez.

Como era una apuesta segura al éxito, dos años más tarde participó en el Festival de la Organización de la Televisión Iberoamericana, OTI que tuvo como escenario a Puerto Rico en donde logró el tercer lugar.

En la ciudad de Miami, Estados Unidos recibió un disco de Oro, reconocimiento del que no fue informada porque la comunicación en la que le daban la noticia no la recibió, porque según dijo la guardaron, sin embargo, lo supo años más tarde.

Un lujo

La intérprete de “No puedo”, “Tus ojos”, “Magia”, “Sígueme”, “Al nacer cada enero”, “No me abandones”, “Año nuevo”, entre otros títulos que avalan su trayectoria, fue definida por su entrañable amigo, el también cantautor e investigador y locutor, Fernando Casado como un regalo especial de su tiempo. “A sus diez años Luchy no reflejaba esa etapa de su vida, sino la madurez de las cantantes adultas de más de 25 años, quienes en ocasiones no alcanzaban la máxima interpretación de las tonalidades. Luchy es una de las expresiones más especiales de una época”, proclamó Fernando Casado al participar en un homenaje organizado por Verónica Sención y la destacada artista plástica Elsa Núñez en el Café Literario.

Luchy era una artista respetada, admirada y querida por su generación y el público. Su trabajo en la escena nunca se vio empañada por competir con sus compañeros. No se le vio envuelta en diatribas. La formación de su hogar fue vital para el viaje que comenzó a temprana edad hace más de cincuenta años en la música. Los aplausos, las luces y el escenario no la apartaron de la humildad.