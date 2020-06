$!Se cumplen 14 años de la muerte de Rocío Jurado, la eterna diva de la música española

En el 2006, un 1 de junio, la noticia del fallecimiento de la cantante Rocío Jurado entristeció a sus millones de seguidores en todo el mundo.

De acuerdo a medios de su país natal, la artista nacida en 1944 fue una figura angular en el folclore de la música española que se reveló, con aquel poderoso torrente de voz, como una mujer poderosa, dentro y fuera de sus canciones.

Con letras directas, que hablaban de mujeres que ya estaban hartas de esperar, de hombres que no las merecían y de un mundo que aún no estaba preparado para su revolución, supo ganarse un espacio en una industria dominada por hombres. Fiera y feminista, como se consideraba, así se convirtió en una diva para todos.

“Hay mucha gente que me considera una diva, yo no puedo decir lo contrario, pero yo no sé si lo de diva es bueno o malo. Si lo de diva me separa de la gente, no quiero ser diva, pero si eso me hace estar más cerca de ellos, sí soy diva”, contaba en una entrevista a TVE, allá por los años 70.

Rocío despuntó con un repertorio mayormente de copla, género que empezaba a perder vigencia y que ella revitalizó con actuaciones enérgicas, tanto en voz como en presencia escénica.

De los años setenta y ochenta son sus éxitos más inconfundibles: "Si amanece", "Como una ola", "Lo siento mi amor", "Señora", "Como yo te amo", "Ese hombre", "Se nos rompió el amor", "A que no te vas", "Muera el amor", "Vibro"... Muchos de ellos debidos a Manuel Alejandro y grabados por José Antonio Álvarez Alija.

Grabó duetos con figuras célebres. Con José Luis Rodríguez "El Puma" colaboró en la canción "Amigo amor" y con Ana Gabriel la ambigua canción "Amor callado". En 1990 participó en un show de homenaje a Lola Flores en Miami, con la que grabó el dueto "Dejándonos la piel".

Enfermedad, fallecimiento y legado

En septiembre de 2004 anunció que padecía cáncer de páncreas. El 1 de junio de 2006 fallecía a las cinco y cuarto de la madrugada en su casa de Madrid, España.

Desde el año 2007 se viene celebrando el "Día Internacional de Rocío Jurado", En la fecha se congregan personas de todo el mundo, familiares, amigos y admiradores de la artista. Una misa y una ofrenda floral son algunos de los actos que se organizan ese día en homenaje a Rocío Jurado.

Se calcula que ha vendido más de 35 millones de discos. Ha sido una de las artistas españolas con mayores ventas y más impacto internacional. Tiene una amplitud de géneros dentro de su discografía.