$!Se estrena “Y basta ya”, el merengue de Pavel Núñez

Pavel Núñez estrena este viernes su nuevo merengue “Y basta ya”, el primer tema que se desprende de su próxima producción “Pavel Trópico”.

El artista informó en sus redes sociales @pavelnunez que había "llegado la hora del merengue y basta ya de espera, de no bailar, de cantar a medias, de no tener fe, de no levantarnos”.

Asimismo Pavel dijo que este tema se encuentra disponible en las diversas plataformas digitales como Spotify, Amazon, Soundcloud, YouTube.

Este merengue refrenda la tendencia que viene a mostrar Pavel en favor de sus raíces musicales que se dejará sentir con mayor profundidad cuando salga el álbum tropical completo.

Al referirse a este álbum, el artista dijo que quiso explorar estos géneros con el fin de salir de su zona de confort para demostrarse a si mismo que puede profundizar en otras corrientes musicales con acertada convicción.

Pavel Núñez ha sido ganador del premio Emmy, asimismo ha sido dos veces nominado al premio Grammy y ha obtenido once premios Soberanos, los premios más importantes de la República Dominicana.