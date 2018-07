¿Se irrespetan las leyes sobre contraparte local en shows de artistas extranjeros?

Santo Domingo. El Reglamento 824 que rige a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía establece en su artículo 33 que, “en los espectáculos de variedades (shows) ofrecidos al público en teatros, clubes nocturnos y demás sitios de diversiones, con artistas extranjeros, será obligatorio la presentación de artistas dominicanos”.

El contenido de este reglamento, al igual que el de otras normativas que han existido en el país como la Ley 284-85, no es fácil de cumplir a cabalidad, según algunos empresarios artísticos hay casos complejos. Así lo afirma el productor artístico Luis Medrano, quien señaló a DL que dependerá mucho del nivel de los artistas que se trae la selección de la contraparte. “Hay situaciones en las que se nos hace un poco difíciles cumplir la ley. Si traes artistas como Liza Minnelli o Diana Ross es complicado poner un artista local a que les abra, porque esa gente tienen un concepto de Big Band”, aseguró Luis Medrano, quien aclaró que nunca ha irrespetado las normativas.

Para Gladdys Martínez, presidenta de la Asociación de Músicos, Cantantes, Bailarines, Actores, Locutores y Afines (AMUCABA), quien dijo que a pesar de que la ley es obsoleta, debe cumplirse porque está vigente.

“La mayoría de los empresarios artísticos incumplen la ley, inclusive no dan el mismo trato a los artistas locales. La publicidad no los reseña, a veces no cantan en el mismo escenario”, enfatizó Martínez.

“En la ley creada para AMUCABA en la que señala que si no se pone un artista criollo en un show público, hay que otorgar un peso por cada persona que hayan asistido, es contradictoria, porque en un evento gratuito no hay necesidad de presentar un artista criollo, porque no afecta”, aseguró Medrano.