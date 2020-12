$!¿Se violentó alguna medida en el concierto de Ricardo Montaner?

“Ese concierto tengo yo entendido que era virtual incluso, para mí era virtual, nosotros, no, eso no pasó por aquí por el ministerio” dijo el funcionario al ser preguntado sobre el tema.

Muchos merengueros y urbanos, así como los promotores han expresado la dificultad de realizar sus actividades nocturnas y por eso han pedido que se flexibilice el horario del toque de queda, que actualmente es de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana de lunes a viernes y de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana los fines de semana.

Los medios reseñaron días atrás que artistas fueron apresados por supuestamente realizar las fiestas clandestinas. Se recuerda que Banda Real, Shelow Shaq y los músicos del merenguero urbano Omega fueron apresados mientras amenizaban fiestas privadas en la noche.

Aunque poco a poco están abriendo los espacios, los lugares de entretenimiento nocturno como discotecas siguen cerrados, siendo esto una de las fuentes de ingresos de muchos artistas, especialmente urbanos.

Quejas para solicitar permisos

El productor Luis Medrano, al ser consultado por Diario Libre, dijo que se deben hacer presentaciones dentro de los horarios establecidos. Y los que no lo han hecho es "fruto de la desesperación porque quieren trabajar. No voy a compartir acciones fuera de las leyes", dijo el reconocido productor de espectáculos.

Abundó que se pueden hacer eventos durante el día. Expresó que desde la visión del Ministerio de Cultura el protocolo es correcto.

Sin embargo, se quejó de la dificultad de obtener permisos para disponer de ciertos espacios públicos y privados para realizar espectáculos.

"¿Quién da los permisos? Tu mandas una a carta a Cultura y no recibes respuesta, la mandas a la Presidencia y tampoco, la mandas a Salud Pública y a Interior y Policía y no la dan. Entonces, uno no sabe donde hay que acudir. El Estado no ha dicho públicamente -Si usted quiere hacer un evento diríjase a esta institución y las normas son estas-", cuestionó.

Se quejó de que hace 45 días envió una carta pidiendo un permiso para dos eventos que ya no podrá hacer porque pasaron las fechas.

Dijo que pretendía realizar un show en el hotel Dominican Fiesta con todo el protocolo y envió una correspondencia al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es donde le habían informado que debería remitir la carta, y no ha obtenido ningún tipo de respuesta.

"Envié los planos del teatro y los protocolos usados y nada", comentó.

Por último, valoró como positivo el concierto semipresencial de Ricardo Montaner. Esto, porque a su juicio cumplió con el protocolo de distanciamiento., "Ahí podían estar con mucho cuidado mil personas sin inconvenientes", indicó.

"Si estuvo el control debido no tiene ningún tipo de problema. Lo importante es que haya sido exitoso en el nivel artístico y de protocolo", finalizó Luis Medrano.

Tomando en cuenta el concierto de Montaner, el Gobierno debe precisar las medidas a seguir para la realización de conciertos presenciales, debido a que, tras el éxito de ese espectáculo, otros productores se estarían motivando no solo a los shows streaming.