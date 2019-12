$!Sech y Steve Aoki cierran el año en Altos de Chavón

SD. El escenario de Altos de Chavón fue un importante centro de espectáculos en el 2019.

En abril el reguetonero Ozuna llenó el aforo de las piedras y se prepara para regresar en el 2020 en el Estadio Olímpico.

Ahora, uno de los reguetoneros más destacados del año, Sech, se une al DJ mundial Steve Aoki para cerrar la temporada de conciertos de Altos de Chavón, ubicado en el complejo de Casa de Campo, en La Romana.

“The Countdown 2020” será este 28 de diciembre a las 9:30 de la noche.

Steve Aoki se encuentra dentro de la lista de los 10 mejores DJ del mundo y sus sesiones son conocidas por la gran cantidad de fanáticos que congrega el género.

Aoki es famoso por los temas “A light that never comes” y “Play it cool”.

Mientras que Sech se ha convertido en un fenómeno en la música urbana y ha colaborado con estrellas del reguetón como Maluma y Nicky Jam.

Sech ha impactado con sus temas “Otro trago”, “Si te vas”, “Qué más pues”, entre otras.

Además, logró tres nominaciones a los Grammy Latinos. El cierre de año en las rocas será urbano y electrónico.