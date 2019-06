Secreto revela pensó que el tiro que recibió David Ortiz era para él

Como si relatara una de sus canciones, Secreto dice que salió corriendo por su vida la noche del atentado contra David Ortiz.

El cantante urbano Secreto narró cantando y con una pista melancólica su versión de lo que pasó el domingo, el atentado con arma de fuego del que fue víctima el expelotero David Ortiz, cuya bala impactó también en una pierna al comunicador Jhoel López. Todos estaban en el bar Dial de la calle Presidente Vásquez, en el ensanche Ozama.

El artista dice que salió corriendo porque pensó que el tiro era para él, además afirmó que no tenía arma de fuego con qué defenderse y que tiene familias que dependen de su trabajo en la música.

“Buenas noches mi gente, ¿ustedes quieren saber mi versión? ¿Qué pasó el domingo?”, inició rapeando Secreto El Famoso Biberón, conocido por sus canciones “El chaleco”, que irónicamente parte de sus letras dice: “Secreto ponte el chaleco, que te quieren quitar, manga tu tabla y no te deje’ matar”.

Odalis Pérez, su nombre de pila, refirió con estas palabras lo que pasó el domingo 9 de junio, y de paso, le deseó pronta recuperación a David Ortiz: “Domingo 9 de junio le dieron un tiro a David Ortiz. Secreto salió corriendo pienso que el tiro e’ pa mí. David Ortiz tiene un ángel al igual que yo, que nos cuida, hice lo que todo el mundo hizo; correr por su vida. Tengo familia dependen de mí, tú quieres que me quede desarmado no soy de Marvel, yo no tengo poderes, pero yo con un arma en un momento lo aseguro, pero no puedo defender a nadie con las dos chapas del c^$#. Muy fácil hablar m#$%$, pero yo lo viví, vete y vívelo tú. Me reviso, no tengo nada y se devuelve Secreto, pero nadie vio nada. Busquen el video completo. Mucha salud y vida para David Ortiz”.

Posiblemente esta sea una composición que saldrá próximamente inspirada en este hecho que consternó al país.

Secreto es conocido por muchos temas que describen situaciones similares como “El chaleco”, “Papá Dios me dijo”, “Me tienen para” y “La Vuelta”.