Selena Gómez defiende a Hailey Baldwin del ataque de los ‘haters’

La cantante Selena Gómez lanzó hace poco “Lose you to love me’, cuyos versos se relacionan con la relación que tuvo con su ex, Justin Bieber.

Algunos ejemplos que los usuarios califican como un puñal directo al corazón de Bieber son “Me prometiste el mundo y me enamoré”, “Necesitaba perderte para amarme” y “En dos meses me reemplazaste, como si fuera tan fácil”.

Y como era de esperarse, los fanáticos la emprendieron contra los esposos Hailey y Justin, por lo que Selena tuvo que interceder.

Según detalla el portal La Vanguardia, en un concierto el miércoles pasado, Selena Gómez agradeció las repercusiones de las canciones y aprovechó la oportunidad para comentar sobre la polémica entre ella y la actual esposa de Justin Bieber, la modelo Hailey Baldwin. Esto después de que un fan le preguntara cómo le ha ido con lo de su lanzamiento.

Tan pronto como la cantante publicó Lose You to Love Me, la esposa de su ex twitteó la canción de Summer Walker I Will Kill You, lo que generó sospechas de que le molestaba la supuesta ‘indirecta’.

Por eso Selena expresó: “Estoy muy agradecida por los comentarios sobre mis canciones. Sin embargo, no apoyo a las mujeres que atacan a otras mujeres. Y nunca, nunca iré de esa manera. Por favor, sean amables”, dijo la también actriz.

Nada de peleas. Selena Gómez está enfocada en dejar atrás el pasado y sacar adelante su nuevo álbum.