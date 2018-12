“Ser cristiano no significa tener una vida sin problemas, pero Dios nos da fortaleza”

Marcela Gándara es de las artistas cristianas que tienen la capacidad de llegar a todos los públicos. La mexicana posee una hermosa voz que ha sabido utilizar como herramienta para evangelizar. Temas como “Supe que me amabas” y “Dame tus ojos” se han convertido en grandes éxitos en territorio dominicana. La cantante se prepara para presentarse junto a Lilly Goodman el próximo viernes 21. Antes de llegar al país, conversó con DL desde Colombia.

— Ser artista no es tarea fácil, en tu caso como artista cristiana y mujer el panorama se complica más. ¿Cómo llevas los retos que significa esta carrera de tanto sacrificio?

Como cualquier ser humano pasamos por dificultades, ser cristiano no significa tener una vida sin problemas, pero tener una relación con Dios y saber que él está presente en cada una de las situaciones por las cuales atravesamos, nos llena de fortaleza y esperanza de que las cosas tomaran otro rumbo y van cambiar para bien, porque tenemos un Dios presente que nos ayuda.

—¿Por qué crees que tu música gusta a personas que no profesan ninguna religión?

Dios ha sido muy bueno por permitirme cantar canciones poéticas que llevan un mensaje de esperanza a la gente. La mayoría de las letras de las canciones que canto son oraciones cantadas, así que son un arma poderosa que nos acerca más a Dios. No es solo música, es un mensaje poderoso de la palabra de Dios y esa palabra no regresa vacía y todos, sean cristianos o no necesitamos ese mensaje de aliento y esperanza en nuestras vidas.

—Actualmente tienen gran popularidad los ritmos urbanos, sin embargo, muchos le adjudican a esta música la promoción de antivalores. ¿Estás de acuerdo?

El género urbano está adaptado a mi repertorio, tengo varias canciones con artistas cristianos urbanos como es el caso de Funky con “Mi peor error”. Siempre he estado abierta a experimentar, así el mensaje de la palabra llega a públicos diferentes.

Pese a esto, no estoy de acuerdo en la promoción de antivalores; no se trata solo de la música sino de lo que transmites a través de ella y este mensaje debe de ser de edificación para todos.