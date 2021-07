$!Sergio George: “En la actualidad los artistas solo piensan en el dinero y no en hacer buena música”

El multipremiado productor musical Sergio George tuvo que regresar a sus raíces durante la pandemia. Se volvió más creativo en sus producciones. Así se expresó durante una conferencia en el marco de la sexta edición de los Premios Heat, cuya gala se llevó a cabo el pasado jueves 1 de julio en la ciudad destino Cap cana.

Él ha sido un creador de éxitos. Y aunque admite que no hay una fórmula concreta de éxito, pero el estar con el oído en el público es lo que realmente funciona.

“A veces piensas que tienes un gran éxito y no es así y viceversa”, confiesa. “No se puede producir música de espalda al público”.

Para George la música sufre cuando no hay una entrega total del productor y el artista.

Eso está pasando con la música urbana. Se hace música a granel, sin pensar en la calidad.

“En la actualidad sólo se piensa en ganar dinero, no en música de calidad. Es hasta ridículo que en una canción haya hasta diez compositores que al final ni siquiera ganan dinero”, expresó.

“En un negocio de canciones y artistas, las letras y la línea melódica deben ser la esencia. Siempre la calidad se va quedar”, argumentó.

“Nadie controla lo que va a pegar y lo que gustará o no al público. Una buena canción es eso, si no tiene un apoyo detrás de trabajo no funcionaría. El equipo de trabajo es vital. Es cierto que hay canciones orgánicas, pero no es lo común”, manifestó George.

“El público en la actualidad se cansa mucho. Un hit dura máximo 60 días, pero la calidad debe imponerse. Si es un buen tema debe durar toda la vida”, señala.