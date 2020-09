Sergio Vargas: “Al que le picó lo que yo dije y es pobre, es que lleva un ladrón adentro”

El cantante Sergio Vargas volvió a referirse al comentario que ha sido considerado por muchos como polémico, al asegurar en el programa “Pégate y gana con el Pachá” que “poner a un pobre administrar fondos públicos es como poner a un gato a cuidar carne”.

Esta vez, el “Negrito de Villa” compartió un video desde su pueblo, muy a su estilo, hablando con comunitarios, quienes le preguntaron por sus declaraciones.

El intérprete de “La ventanita” mantiene su posición: “Al que le picó lo que dije y es pobre es porque lleva un ladrón adentro”.

Pero Sergio aclaró: “Cuando yo dije que no se puede poner un pobre a administrar fondos públicos es por lo que han hecho los pobres que yo conozco que fueron a administrar fondos públicos”.

Entonces, indicó que al que es pobre y no es ladrón no le puede ‘picar’ su comentario. “Si usted es pobre y no es ladrón, cuando yo digo que no se puede poner a un pobre a administrar fondos púbicos no se rasque; al que le picó lo que yo dije y es pobre lleva un ladrón adentro, se lo digo yo, Sergio Vargas”.

También dijo que “al que le pique que se rasque”.

Sostiene que hay ricos que no tienen dignidad, al igual que pobres, porque la dignidad no habla de dinero.

Rodeado de los locales, quienes asintieron a su discurso, finalizó con una pregunta: ¿qué rico de los que apostaban a ser candidatos han pasado por aquí de nuevo?” recibiendo como respuesta “jamás” de los que estaban sentados alrededor del colmado Venezuela.

Sergio remató con su popular frase: “¿Algún problema?”.

Vargas explicó que lo que él dijo fue que República Dominicana es un país pobre y que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo formó Juan Bosch con líderes con valores.

El caso de los peledeístas

“El Negrito de Villa” dijo que en el año 1988 nadie tenía dinero en el PLD y hoy 32 años después salió gente “forrada de billetes” que se “blindó junto a su familia” por los próximos 50 o 100 años.

No obstante, el que estuvo en los círculos de estudios de Juan Bosch reconoció que “todavía hay gente que creemos en la filosofía de Juan Bosch”.