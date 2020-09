$!Sergio Vargas: “Nunca hablaría mal de la gente pobre de mi país, mis palabras fueron sacadas de contexto”

A Sergio Vargas los indignados de las redes sociales lo llevaron al paredón virtual luego de que afirmara que un pobre sin dignidad no puede administrar fondos públicos. Su comentario lo hizo durante una participación el pasado sábado en el programa “Pégate y Gana con el Pachá” que conduce Frederick Martínez por Color Visión.

En una entrevista concedida a Diario Libre aseguró que no ofendió a los pobres y que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Yo pienso que todo el que me conoce y ha convivido conmigo tiene un claro criterio de quién es Sergio Vargas. Esas gentes tienen autoridad moral para hablar de mí. Yo me dejé llevar de un loco, porque el Pachá es un loco, tomó el micrófono para decir cosas contra exfuncionarios del PLD, pero tuve que intervenir, pero no para ofender a nadie. Le dije y repito que poner un pobre sin dignidad a manejar fondos públicos es un peligro, porque es como poner a un gato a cuidar el queso, pero no estoy hablando de todos los dominicanos, sino de los pobres del PLD”, explicó el merenguero.

Recordó que a los 16 años ingresó al primer círculo de estudios del Partido de la Liberación Dominicana que se instaló en Villa Altagracia en el patio de su abuela.

“Le agradezco a mi tío Erasmo Silverio Parra, que fue quien me inició en el estudio de la sociedad. Hay gente que me ve por ahí como un merenguero y no es así. Yo estoy hablando de un grupo de hombres y mujeres que hace 32 años conozco y cuando asistíamos a una reunión con el profesor Juan Bosch, ni siquiera había en esa reunión un motor afuera. Con mi derecho y para corregir al Pachá que estaba vociferando ladrones, ahí es que intervengo porque entiendo que el PLD es una institución que debe ser preservada porque ahí hay gente seria también y pueden reinventarse. Ahí fue cuando hice la afirmación de la que no me arrepiento porque esos planteamientos están en textos del profesor Juan Bosch”, comentó el artista.

En su conversación por teléfono para Diario Libre se lamentó de que las redes sociales se han ido convirtiendo en medio tóxico a través del que se pueden intentar destruir reputaciones.

“Si cometí un pecado advirtiéndole a esta sociedad que no debe repetirse lo que ocurrió en el PLD, en el partido que yo milité y que el único pecado fue apoyar la salida de Leonel Fernández de allí, pues lo asumo. Estoy dispuesto a debatirlo, porque se disfrazan como Batman en las redes sociales para decirte de todo a ti y a tus familias. Yo no me referí a la población, sino a una administración que tuvo 20 años, yo estoy siendo autocrítico porque me estuve en el PLD, pero también debo recordarte que en el PLD hay mucha gente honorable, pero todo aquel que se hizo millonario traicionó los principios, pero han querido sacar de contexto todo lo que dije. Esta sociedad tiene que tener cuidado porque doscientos pesos o un pica pollo no pueden decidir el destino de un país”, indicó el Negrito de Villa.

Sergio Vargas recordó que se encuentra bien y que vive tranquilo en su natal Villa Altagracia rodeado de su gente. “A mis amigos, a mi familia le informo que estoy muy bien de salud luego de superar el COVID-19 después de haber pasado por intensivo”, dijo el artista.