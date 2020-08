$!Shadow Blow y Poeta Callejero comienzan otra tiradera urbana

Tal parece que la tiradera de Mozart la Para y Lápiz Conciente ha motivado a que otros que se tienen sus “cositas” hagan lo mismo y se monten en un instrumental.

Ahora, otra tiradera que ha comenzado es la de los urbanos Shadow Blow y El Poeta Callejero.

Aunque se creía que era pura estrategia, puesto que discutieron en las redes sociales y luego hablaron de paz, al tiempo de que Poeta Callejero expresó que no quería guerra lirical porque está pasando por un difícil momento económico y pretende encaminar su carrera, Shadow Blow obvió las señales y le tiró en el remix de “Tú eres duro por tu casa”.

El 14 de agosto Shadow inició formalmente la tiradera con el tema “Lloró El Poeta lloró”, producida por Nico Clínico.

Fue un tema casi en su totalidad tocando temas personales, como que fue ‘engavetado’ por la disquera Universal, que su esposa y madre de su hija lo abandonó, también lo atacó por su salud mental, entre otras rimas fuertes.

“Te dedico par de barras pa´que sigas en el suelo”, “tu mujer te dejó y a los dos días el papá la premió con un Mercedes blanco”, reza Shadow en varios de sus versos.

La tiradera sigue: “No sé a quien le estoy tirando, al revolucionario, al cristiano o al que no tiene na´ en el banco”.

El Poeta no se quedó callado y devolvió con una fuerte respuesta que muchos usuarios en distintas redes sociales lo dieron como el absoluto ganador del primer round, y cuyo tema también fue producido por Nico Clínico.

“Me engavetó Universal, se fue mi ex y algunos amigos, por eso todo ese pique me lo desquitaré contigo”, “Gracias por decirle a la gente todas las cosas que he superado”, “No puedes en lo musical por eso te vas a lo personal”, forman parte de la repuesta en “Mi sombra” en la que el cantante de “Bonita” le dice al denominado “Blanquito Perla” que nunca será el número 1 y que él fue que lo pegó.

“Tú siempre eras mi sombra”, reitera El Poeta Callejero y lo califica como su “hijo”.

“Loco” y “mal agradecido” fueron sólo dos de los insultos utilizados por los cantantes urbanos Shadow Blow y el Poeta Callejero para descalificarse en redes sociales, pese a que se pensaba que iban a colaborar cuando hablaron de paz.

La canción de Shadow Blow tiene más de 372 mil vistas en YouTube y la del Poeta Callejero suma más de 531 mil visualizaciones en la referida plataforma.

Este miércoles 19 el intérprete de “27 mensajes” inició el round 2 con una nueva canción producida por Light GM.