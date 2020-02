$!Shakira y Jlo logran repunte en ventas tras Super Bowl

“El que ríe de ultimo, ríe mejor”, cuenta el famoso refrán popular que las dos famosas divas latinas han visto convertirse en realidad. Los artistas elegidos para protagonizar el show de medio tiempo no reciben un pago, pero esto no importa, pues al final los ingresos por ventas de discos por la promoción que reciben durante estos 14 minutos de actuación vale mucho más.

El Super Bowl LIV atrajo a102 millones de espectadores que vieron a los Jefes de Kansas City y los 49ers de San Francisco enfrentarse. Esos números lo convirtieron en el décimo Super Bowl más visto de todos los tiempos, puesincluso aquellos que no están necesariamente interesados ​​en el deporte, ven el espectáculo de medio tiempo.

En años anteriores otros artistas han experimentado aumento en sus ventas de discos. Por ejemplo, Lady Gaga en 2017, vio un aumento en las ventas de su álbum en un 1,980%. Al año siguiente, las transmisiones de Spotify de Justin Timberlake aumentaron en un 214%. Y en 2019, el rendimiento de medio tiempo de Maroon 5 aumentó las ventas del grupo en un 434%.

Como les va a Shakira y a Jlo

Según los informes de ventas iniciales a través de Nielsen Music, las canciones interpretadas durante el espectáculo obtuvieron un aumento de ventas del 1,013% en los EE.UU. Colectivamente, esas canciones cantadas por las mujeres vendieron 16,000 descargas digitales el domingo, frente a las 1,000 vendidas el día anterior.

Billboard señaló que las estrellas puertorriqueñas y colombianas también vieron un aumento con las ventas del resto de las canciones en sus catálogos. Las ventas de descargas en los EE.UU. alcanzaron las 21,000 descargas el 2 de febrero, frente a las 2,000 del 1 de febrero.

Shakira a la cabeza

De todos los éxitos que interpretaron en esos 14 minutos, “Whenever, Wherever” de Shakira es la más vendida con 4,000 descargas. Sus “Caderas no mienten” quedaron en segundo lugar con 3.000 descargas, y “Waka Waka (esta vez para África)” fue tercero con 2.000.

Los más vendidos de López fueron “On the Floor” con 2,000, “Let’s Get Loud” con 1,000, y “Waiting for Tonight” también con 1,000.