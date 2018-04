“Sí al medio ambiente, no al reguetón”

MIAMI. Charly Alberti, el baterista de la legendaria y extinta banda argentina Soda Stereo estuvo en Miami como invitado especial de la Sachamama Green Gala con motivo del día de la Tierra, en los estudios Magic City de Miami.

Charly es un convencido ambientalista y busca entusiasmar al público con sus charlas. Cualquier lugar es válido.

“A veces me subo, como ahora en Lolapalooza en Chile, ellos me llaman para ayudarlos con el tema ambiental y me subo antes de que toque, qué se yo, Radiohead, y me pongo a hablar con la gente de medio ambiente y la gente salta ¿por qué? Porque soy yo, y porque tengo un diálogo ameno, porque lo explico claramente, entonces utilizo esta seducción, todos estos años de cariño de la gente hacia lo que yo he hecho como músico, para transmitirles este mensaje que realmente es muy importante.”

Era inevitable preguntarle sobre el reguetón. ¿Le gusta? “La verdad no me gusta a mí el reguetón.

No escucho reguetón, pero entiendo que es un movimiento musical social, mas social que casi musical, el cual tiene sus otras variantes, no?” “Yo no lo escucho y por ahí no hago una participación musical puntualmente con un artista así porque considero que mi música es otra cosa, pero si lo respeto.” El Sachamama Green Gala contó con la participación de Al Gore y una presentación especial de los mexicanos Maná.