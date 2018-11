$!¡Siempre no! Maluma niega que se retire

Tras subir un video donde señalaba que necesitaba un tiempo alejado de los escenarios para entre otras cosas encotrarse, hacer yoga y orar, ahora Maluma dice que siempre no; que no se retira.

A través de una foto donde muestra su nuevo look, con bigote, el intérprete colombiano de música urbana escribió: “Hombre de bozo besa sabroso, aún no me retiro”, escribió junto a emoticonos de risa y excremento, dando a entender que no hablaba en serio cuando con rostro triste aseguró que se alejaba por un tiempo de los escenarios.

Esto ha enojado mucho a los fanáticos, diciéndole que deje su bipolaridad que se retire de una vez o deje de hacer este tipo de show.