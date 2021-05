$!Silvio Mora citado por la justicia tras millonaria demanda en su contra

Fue citado para este lunes 24 de mayo el popular merenguero Silvio Mora, quien dijo que tiene acudir a la justicia en virtud de una demanda que le hicieran de dos millones de pesos tras una entrevista que le realizara al merenguero y senador Héctor Acosta.

“Voy para el Palacio de justicia y de lo que suceda ahí voy hablar públicamente, y voy a decir todo”, dijo el intérprete de “Carrito rojo de carrera” que ahora es también comunicador con su espacio “El show de Silvio”, nominado a Premios Soberano.

Según el portal, Mora, quien nunca se había visto involucrado en una situación como esta, señaló que esa persona, a la que nunca se refirió que lo ha demandado ya le ha enviado varios actos de alguacil.

“Primero pidió que públicamente me retractara, y me retraté aunque no mencioné el nombre de esa persona”, expresó, el cantante, quien se mostró preocupado y a la espera de que se solucione de la mejor manera..

Más tarde, de acuerdo a Silvio, “ellos hicieron un procedimiento sin citarme, pero gracias a Dios la Suprema Corte de Justicia hace dos meses lo rechazó, y dijeron que yo no tenía nada que ver en el caso porque era un caso con Héctor Acosta y que ese caso como Héctor Acosta es senador debe ir a otro tribunal”.