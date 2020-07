$!Silvio Mora truena contra Impuestos Internos

“Uno sale ahí como el más millonario, ahí en Impuestos Internos no saben que hay crisis del merengue y nada, Al contrario, para ellos los merengueros son los que más ganan. Es un tema delicado que yo no lo quiero ni tocar”, dijo Mora al ser entrevistado por el periodista Richard Hernández en el espacio “Lente Abierto”, que se transmite por Súper Canal de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.

En ese sentido, aseguró que tiene pérdidas y deudas por la desorganización de las leyes con los que tiene que ver con una orquesta, también en lo laboral nadie entiende lo que es una orquesta, al tiempo que afirmó que ha recibido varias demandas laborales.

El intérprete “Carrito rojo” y “El pavo”, hizo un llamado al próximo gobierno que se instalará el 16 de Agosto a que entienda a las orquestas y “En vez de hacernos daño para destruirnos, que nos apoyen. Por eso es muy extraño ver un artista joven como yo, organizado, aquí todo el mundo está desorganizado porque todo está en tú contra”.

Mora dijo a través de una nota de prensa, que tiene casi 20 años con su orquesta, pese a que se pegó en el 2007, sin embargo, en medio de la pandemia del coronavirus ha sido una etapa muy difícil y forzosa.

Una de las esperanzas que tiene Silvio es la escogencia de los merengueros Héctor Acosta “El Torito” y Juliana O’Neal, quienes se juramentarán como congresistas en agosto y puedan someter un proyecto de ley en el Congreso Nacional que les haga ver una luz al final del túnel a los artistas.

En otro sentido, Silvio confesó que entre sus proyectos en lo adelante está llevar a la televisión “El Show de Silvio”, un programa que ha estado difundiendo en las redes sociales, donde destaca las buenas noticias, al igual que entrevistas relacionadas con merengueros.

“El Show de Silvio” cuenta con varios segmentos entre los que destaca: la entrevista histórica, el video histórico y los cinco mejores videos merengues de... “Eso me gusta, nunca lo he descartado, siempre me visualizaba con eso, a mi me encanta la televisión sobre todo cuando tiene que ver con merengue”, aseguró el hombre del Pavo.