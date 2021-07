$!Silvio Rodríguez pide la liberación de los presos políticos en Cuba

El destacado cantautor Silvio Rodríguez pidió este miércoles la liberación de los presos políticos en Cuba, luego de una reunión con Yunior García Aguilera, un intelectual que participó en las protestas de la semana pasada y que encabezó el grupo que en noviembre se manifestó frente al Ministerio de Cultura de Cuba.

En un largo mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el intérprete de "Ojalá" contó que se reunió con Yunior García Aguilera y Dayana Divo y admitió que hubo un "diálogo fraterno" en el que se escucharon con atención y respeto.

A lo largo de las protestas, García Aguilera denunció que alrededor de 15 amigos, casi todos artistas relacionados con el arte, cine y teatro fueron reprendidos por policías y militares.

Habla Silvio Rodríguez

"Para mí lo más doloroso fue escuchar que ellos, como generación, no se sentían ya parte del proceso cubano sino otra cosa. Me explicaron sus argumentos, sus frustraciones. Traté de hacerles comprender que a mis años también todo resultaba mucho más lento de lo que esperábamos que fuera. ¿Culpa de qué, de quiénes? Y hablamos de incomprensiones entre edades diferentes, entre intereses y entendimientos diferentes", manifestó con pesar.

El compositor entiende que tiene que haber más puentes, más diálogos, "tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes".

Asimismo, lanzó una indirecta. Refiere que tiene que haber menos costumbre de escuchar a quienes hablan lo mismo con las mismas palabras, "década tras década, como si las generaciones no vinieran también con sus propias palabras e ilusiones".

Rodríguez dijo que le pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos.

Recordó que la última vez que pidió una amnistía fue en la Tribuna Antimperialista.

Así lo narró: "Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sientan fuera (deseo lanzado al aire)".