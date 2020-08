“Sin piedad”, la respuesta de Mozart la Para al ataque del Lápiz en “El descanso eterno”

El cantante urbano Mozart la Para no se iba a quedar ‘golpeado’ por Lápiz Conciente en su última respuesta “Descanso eterno”, la canción que abrió la puerta de tocar temas personales, pues “El papá del rap” se refirió a las controversias que han rodeado al intérprete de “Pa’ gozar”, y este devolvió con “Sin piedad”.

Este nuevo tema de Mozart, estrenado el pasado sábado y que supera la cifra de 1.5 de reproducciones en YouTube abre el cuarto round de la tiradera entre ambos exponentes, pese a que se habían tirado en los remix de “Por tu casa”, de Lápiz y en “El guasón” y “La conet” de Mozart.

En la propuesta audiovisual en la que el denominado “Rey de la improvisación” simula ser un doctor que le hace una ‘cirugía’ a su oponente y que termina ‘matándolo’, el urbano menciona cosas íntimas al Lápiz. “Bajaste en palomeria déjame darte detalle, un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle”.

Este verso es una devuelta a “Descanso eterno” de Lápiz, donde el denominado “Abusador” le dice a La Para: “Tu nunca serás el papá, lo dice la Biblia, un papá de verdad no desbarata su familia”.

“El papá del rap” se refirió también a la exesposa de Mozart, Alexandra Hatcu, y a su pareja actual, la actriz Dalisa Alegría, calificándolo de “un novelero de dos mujeres y un camino” y “lo besaron dos princesas y sigue siendo rana”, entre otros fuertes punchlines personales y malas palabras.

Es por eso que Erickson Fernández, nombre real de Mozart, lo calificó de chismoso y “mujercita” por llegar a ese nivel y señaló que se sintió ‘desesperado’ y por eso se fue a lo personal.

“Como no pudiste subir a mi terreno, te maté en el tuyo pero sin malas palabras. No es mi forma de guerrear. No aguantaste la presión y te fuiste a lo personal porque rimas tras rimas no sales conmigo. No es mi estilo, pero el público me lo pidió. Ahora aguanta... #SINPIEDAD”, escribió Mozart la Para en su cuenta de Instagram.

En la canción, el urbano vuelve a erigirse como “El papá de Lápiz”, como su anterior tiradera del mismo nombre y terminó rapeando en inglés. “Soy el papá del papá, Mozart el mero mero”.

El intérprete vuelve a mencionar a Palín, la abuela del Lápiz, y dijo que no habló mal de ella en la anterior canción, pero que esta vez “te voy a dar con to’ y Palín”.

La histórica guerra lirical entre Mozart y Lápiz, que ha acaparado la atención de la revista Billboard en inglés y de artistas como Nacho, Tempo y Arcángel comenzó con un tema exclusivo hace dos semanas con “Golpe de estado”, de Mozart, y “Tú no’ ta”, del Lápiz.

Luego se abrió el segundo round con “Game over”, por parte de Mozart, y “9 días”, en voz del Lápiz.

Pese a que muchos daban como ganador a Mozart con “Game over”, este abrió un tercer round con el tema “El papá del Lápiz”, haciendo reaccionar a su contrincante con “El descanso eterno”.

Cada uno se ha beneficiado. Han incrementado los seguidores, millones de vistas en YouTube, en tanto que se le han multiplicado las ventas de la marca OIO a Lápiz y Mozart estrenó su EP “6 anillos”, compuesta de seis canciones.

Matrícula del McLaren

En el rap “Descanso eterno” Lápiz cuestionó que su contrincante musical tenga un vehículo de lujo y nunca enseñe la matrícula. Mozart hizo un video en vivo donde mostró antes de lanzar “Sin piedad” la matrícula de su carro McLaren.

Llamó la atención que el vehículo fue traído al país, al igual que otros de lujo, con el beneficio de exoneración de la Ley No. 57-96 que benefician a los diputados y senadores y estaría todavía a nombre de la diputada de Barahona Rudy María Méndez por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esta ley permite a los legisladores el privilegio de traer al país cada dos años cualquier vehículo de motor, sin ninguna limitación de precio.