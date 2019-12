SNENiE, la cantante de voz angelical está lista para la semifinal: “Ahora me preparé mucho mejor”

Para muchos, una de las voces más dulces y particulares de Dominicana’s Got Talent es la de Stephanie Fuentes, conocida como SNENiE.

La joven de 22 años llegó en la audición con una canción propia en la que envolvió al público en un aura con su angelical voz, algo que repitió en su presentación en el corte de jueces con una canción de Techy Fatule.

Ahora, señala que viene con una versión distinta en la que buscará llevar nuevos matices con su voz.

“En mis actos pasados he dado a notar que estaba nerviosa, más por la impresión del escenario. La gente no se imagina lo grande que es, y luego ser juzgado, pero ahora me preparé mucho mejor. Yo espero no estar más nerviosa de lo que se supone que tenga que estar para que las cosas salgan bien, quiero que la gente vea que me he superado. Hemos tenido una preparación muy fuerte”, dijo.

Sobre su experiencia en el programa agregó: “La gente no se imagina lo increíble que ha sido esta experiencia para todos nosotros. Es una experiencia perfecta para que todo el dominicano sepa que aquí hay muchísimo más talento que lo que uno conoce a diario. Ha sido, de verdad, increíble conocer a gente igual o más talentosa que yo”.