$!Sofía Carson es designada como embajadora de la Fundación Cultural Latin Grammy

MIAMI. La Fundación Cultural Latin Grammy® anunció que la cantante y actriz Sofia Carson será la embajadora global de la Fundación. El papel de Carson incluirá promover, generar consciencia y velar por la misión y los programas educativos de la Fundación Cultural Latin Grammy.

También participará en eventos de recaudación de fondos y promoverá los principales fines benéficos de la Fundación Latin Grammy: otorgar becas a estudiantes interesados en la música latina y subvenciones a académicos y organizaciones de todo el mundo para la investigación, como también la preservación de diversos géneros de música latina y los programas de educación musical, que incluyen donaciones de instrumentos musicales a escuelas necesitadas.

Desde que se fundó hace cinco años, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha otorgado becas y subvenciones, donado instrumentos musicales y organizado eventos educativos en Estados Unidos e Iberoamérica con el extraordinario valor de $5 millones de dólares.

“Sofia Carson es un ejemplo excepcional para todos”, dijo Becky Villaescusa, vicepresidenta de planificación estratégica y desarrollo corporativo de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Su educación, disciplina y dedicación inspiran a los creadores de música del futuro, y estamos sumamente agradecidos por su pasión y generosidad con la Fundación Cultural Latin GRAMMY. Sabemos que será una embajadora sobresaliente que nos ayudará a alcanzar muchos logros en nuestros esfuerzos de concientización y crecimiento”.

“Es un gran honor para mí ser la primera embajadora global de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, una organización cuya misión es darles a los jóvenes latinos de todos los países el precioso regalo de la educación en el campo musical y la oportunidad inigualable de compartir su música”, dijo Carson. “La Fundación y su magnífico equipo ofrecen oportunidades que cambian la vida a jóvenes que están profundamente comprometidos con su arte y están enfocados en su deseo de dejar un legado musical que perdure. Me siento muy agradecida, y es de verdad un gran privilegio ser parte de esta causa tan importante”.

En el mundo del entretenimiento, Carson es muy influyente y ha llegado a la cima en todos sus proyectos con gracia y estilo. Participó en el álbum de la película Descendants de Walt Disney, que alcanzó el primer lugar en Billboard 200. También ha sido nominada a muchos premios, y sus videos se han visto más de 1.7 billones de veces. Recientemente, Carson interpretó la versión en español de la emblemática canción “Circle of Life” de The Lion King de Disney. La canción “Ciclo sin fin” es parte de la versión digital para Latinoamérica. El conmovedor video musical ya se ha visto más de 2.2 millones de veces en YouTube.

Como actriz es conocida mayormente por interpretar el papel de Evie en Descendants, el fenómeno internacional de Disney, y actualmente protagoniza la aclamada serie Pretty Little Liars: The Perfectionists de Freeform. Carson ahora planea su estreno como protagonista en la película original de Netflix Feel The Beat.

Carson ha acumulado una legión de más de 16 millones de seguidores en redes sociales. Se ha convertido en la voz que inspira a millones de jóvenes en todo el mundo. Realiza labores filantrópicas con UNICEF, WE Movement y las fundaciones Make-A-Wish y Ryan Seacrest. Carson, quien nació en Fort Lauderdale, Florida y creció en Miami, estudia comunicaciones y relaciones internacionales en UCLA.

De la Fundación Cultural Latin Grammy

La Fundación Cultural Latin Grammy, fue establecida por La Academia Latina de la Grabación® para promover la apreciación y el conocimiento internacional a la importante contribución de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado musical y herencia. El objetivo principal de la Fundación es proporcionar becas a estudiantes de música latina que tengan necesidades financieras, y otorgar subvenciones a estudiosos e instituciones del mundo para investigar y conservar diversos géneros de la música latina. Apoye nuestra misión realizando una donación hoy a través de nuestra página de Facebook. Para obtener información adicional, por favor visite el sitio de la Fundación www.fundacionculturallatingrammy.com. Para las últimas noticias y contenido exclusivo únase a nuestras redes sociales en @latingrammyfdn en Twitter e Instagram y Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.