$!¡Solo no estás! El poderoso mensaje de varios cantantes en medio de la pandemia

"En estos tiempos de incertidumbre, de no saber cuándo ni cómo saldremos de todo esto, que muchos han perdido familiares y trabajos... es normal sentirse perdido, que el mañana no pinta nada bonito pero como siempre saldremos adelante y con una gran enseñanza: Que ¡solo no estás y no hay más que hoy!

Este es parte del poderoso mensaje que varios artistas han enviado a través de una inspiradora canción acompañada de un videoclip que apuesta por la esperanza en estos días de incertidumbre por la pandemia del coronavirus COVID-19.