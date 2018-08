Sophy y Lisette, felices con el encuentro

Cincuenta años

Lisette Álvarez

Cuando César Suárez le planteó a Lisette que haría el concierto “De mujer a mujer” le dio su aprobación de inmediato porque La Sophy es una artista que conoce desde hace años.

La artista comenzó su viaje en el arte en 1970. Temas como “No soy una señora”, “Si un día te sientes solo”, “Debut y despedida”, “Salvaje”, “Eva”, “Solo una canción”, “Él y yo” y “Poema 20”, entre otros le hicieron el camino en el canto hispano. Sin embargo fue la televisión que posibilitó su incursión en el canto cuando trabajaba en el programa “Operación Pedro Pan” que conducían sus progenitores los también artistas Olga Chorens y Tony Alvarez. Posteriormente asumió otras propuestas televisivas.

Al motivar el concierto del sábado en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, prometió una noche romántica y como un reencuentro con el público criollo. “Yo adoro a la República Dominicana porque la primera vez que trabajé en un night club fue en el Hotel el Embajador de las manos de Napoleón Dhimes. El canto y la actuación en teatro, fueron la carta de presentación en dominicana en donde tenemos grandes amigos”.

“Cuando miro sobre mis pasos el resumen es positivo. Como artista siempre me he enfocado en darles lo mejor a mis seguidores. Me siento agradecida y satisfecha. La gente siempre me relata vivencias”, comentó la artista que ha grabado 50 discos.