$!“Strip-show” y “Obsceno”: Las fuertes críticas al show de JLo y Shakira en el Super Bowl

View this post on Instagram

Con el clásico “Let's Get Loud” Jennifer Lopez y Shakira cerraron de manera magistral el medio tiempo del Super Bowl. En las redes se han presentado comentarios de elogias hacia la participación de las divas, quienes ofrecieron un espectáculo con todo latino. Cuéntenos ¿Qué les pareció el espectáculo? ¿Cuál fue tu participación que te gusto más, la de Jlo o la de Shakira? Lea más de esta nota en nuestra página web. Video: Fuente Externa #DL #DiarioLibre #Revista #SuperBowl2020 #Jlo #Shakira