Su tranquila personalidad ocultaba una potente y hermosa voz

Esto llevó a su tía a apuntarla para el casting de Dominicana’s Got Talent, pues siempre ha estado convencida de su talento. Ella finalmente se decidió y se presentó ante los jueces con la canción “Never enough” de Loren Allred, logrando muy buenos comentarios y los cuatro sí, para avanzar a la siguiente etapa del show televisivo.

“Parte de mi familia cantan, lo hace mi tía, mi mamá, mi tío. Y ellos dicen que desde muy pequeñita a mí me gustaba cantar y bailar, me dicen que yo me paraba frente a la televisión y cantaba”, dijo.

Confesó que su familia siempre la ha apoyado algo que quedó reflejado durante la emisión del show. Su tía estuvo presente el show. Y fue la más emocionada al verla cumplir su sueño de estar en el show.