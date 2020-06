$!Taboo, integrante de los Black Eyed Peas, celebra seis años sin cáncer

El cantante de Black Eyed Peas, Taboo, celebró seis años libre de cáncer testicular y reveló las obsesiones que le dejó. El urbano narró en un emotivo video que contó con el apoyo incondicional de amigos y familiares para poder afrontar psicológicamente la enfermedad.

Asimismo, con imágenes de su recuperación en el hospital el rapero de origen mexicano escribió una interesante reflexión. “24 de junio de 2014 me diagnosticaron cáncer y hoy en 2020 me enorgullece decir que he estado libre de cáncer durante 6 años ... “no me derribó pero no me sacó de la lucha”. El espíritu guerrero / luchador comenzó ... ¡Quiero enviar un mensaje especial a todas las familias / seres queridos y cuidadores, gracias por su contribución y comprensión durante “The Fight” (La Pelea), manténgase fuertes y no están solos! !! #cancerfree #practicenativewellness #healing #thankyoucreator”.

“Fue algo brutal, una pesadilla hecha realidad, guerra y tortura. Pero lo que me hizo seguir luchando con todas mis fuerzas fue el hecho de tener a mi lado a mi mujer y a mis hijos, así como la perspectiva de volver a subirme a un escenario con mis mejores amigos”, reflexionó el rapero.

“Las cosas como son, no me gusta estar solo en un escenario. Le he echado mucho de menos y también al resto de mis mejores amigos. Jamás quise ser solista, mi objetivo principal siempre fue el de formar parte de una gran banda con mis mejores amigos”, confesó hace unos años will.i.am, el líder de la agrupación con éxitos como “Ritmo” y “The Time” sobre su amigo e integrante de la banda Taboo.

Actualmente los Black Eyed Peas formado por will.i.am, Taboo y Apl.de.Ap querían lanzaron un álbum cantado en español titulado “Translation” para el cual invitaron a Maluma, J Balvin, Shakira, Piso 21, El Alfa y Becky G.