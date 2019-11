$!Taylor Swiff supera a Michael Jackson en los AMAs

La estrella pop, quien llegó el domingo a la ceremonia con 23 de estos galardones, ganó dos honores durante la gala televisada en vivo, y tres más fuera de cámaras, superando las 24 victorias del Rey del Pop. Además fue homenajeada como artista de la década.

“Este año ha sido muy bueno y muy complicado, así que en nombre de mi familia y mío, muchísimas gracias por estar ahí y preocuparse”, dijo Swift.

Como artista del año Swift superó a Ariana Grande, Drake, Halsey y Post Malone. Interpretó un popurrí de sus éxitos en una actuación que, según había dicho el 15 de noviembre en sus redes, estaba en riesgo debido a Scott Borchetta y Scooter Braun, los propietarios de sus masters.

No los mencionó durante sus discursos de aceptación en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, pero sí le agradeció a su nueva disquera por permitirle expresarse libremente como artista.

“Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo, y realmente me encanta mi sello discográfico, Universal y Republic. Monte Lipman, Lucian Grange, gracias por ser tan generosos conmigo y permitirme hacer la música que yo quiera”, dijo el en escenario. “Como compositora me alegra muchísimo poder seguir haciendo eso. Y estoy muy emocionada de actuar para todos ustedes más tarde”.

Su actuación fue bien recibida. Selena Gomez, Kesha, Ella Mai y los padres de Swift estuvieron entre los miembros de la audiencia que cantaron y bailaron mientras la estrella pop interpretaba “Blank Space”, “Love Story”, “I Knew You Were Trouble” y “Shake It Off”, esta última acompañada por Halsey y Camila Cabello. Tocó el piano para cerrar con “Lover” mientras los bailarines Misty Copeland y Craig Hall danzaban al fondo. Al terminar, le agradeció a Carole King, quien presentó su premio a la artista de la década.

Eilish, quien ganó mejor nuevo artista y artista favorita alternativa, también subió al escenario para cantar, rodeada de fuego, su canción “All the Good Girls Go to Hell”. Lizzo gritó a todo pulmón al interpretar la balada “Jerome”, una de varias canciones del álbum que le mereció ocho nominaciones al Grammy. Christina Aguilera ofreció una poderosa interpretación junto a A Great Big World. Y el ícono del rock Ozzy Osbourne, quien se ha estado recuperando de una caída de principios de año, se destacó en un número con Post Malone y Travis Scott.

Shawn Mendes y Cabello se mantuvieron muy cerquita al interpretar “Señorita”, mirándose a los ojos y compartiendo por momentos el mismo micrófono. Incluso frotaron narices al final.

El par ganó colaboración del año por “Señorita”. Entre otros premiados, Post Malone ganó álbum favorito de rap/hip hip por “Hollywood’s Bleeding” y Carrie Underwood álbum favorito de música country por “Cry Pretty”.

Selena Gomez inauguró la ceremonia de los AMA y sus amigas Swift y Halsey la recibieron de pie para animarla. La cantante de R&B Ciara fue la anfitriona de la ceremonia, que se transmitió en vivo por la cadena ABC.

El premio al artista latino favorito, anunciado en un comunicado al terminar la ceremonia, fue para el astro colombiano de la música urbana J Balvin.

Los ganadores de los AMAs fueron elegidos por votación de los fans. Entre los presentadores de la ceremonia estuvieron Regina King, Chadwick Boseman, Jharrel Jerome, Heidi Klum, Megan Thee Stallion, Ben Platt, Billy Porter, Kane Brown, Dan + Shay y Constance Wu.

Shania Twain cerró el espectáculo con un colorido número en el que interpretó varios de sus éxitos.