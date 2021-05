$!Techy estrenará “Tú me quieres más”

Techy Fatule reveló que el sueño de cada artista es ganarse un Grammy o tener una nominación porque siempre premian la calidad. “Siempre he pensado que voy hacia allá, pero tener la posibilidad de estrenar mi próximo sencillo en una plataforma como esa, fue realmente un privilegio porque me vieron desde cualquier parte del mundo. Esto sucedió luego de mostrar el trabajo de un año en Los Angeles y allí mostraron interés en mi música”, reseñó.

Del disco

“Sie7e” es una propuesta musical con múltiples colores. El público escuchará otros sonidos en la voz de Techy, quien esta vez irá más allá de la balada pop, como lo evidencia en “Tú me quieres más”, en la que juega con el bossa-nova y lo retro. “Tengo canciones más rock e incluso títulos más atrevidos. En este disco me permití explorar otras cosas dentro de mi estilo. Normalmente decía que no me salía de un estilo, pero realmente los artistas vamos fluyendo y experimentando los cambios. Venimos de un año muy duro que me ayudó a crecer, a conocerme mejor, y cuando eso ocurre uno tiene menos miedos, por eso pude hacer este disco con tanta seguridad. Hoy me atrevo a escribir de la vida, el desamor, del feminismo. Es un álbum muy completo”, contó.

El enfoque y la disciplina han sido claves para que Techy siga avanzando en la música. Hoy comienza a recoger el fruto de su trabajo al ser reconocida por un gremio como la Academia Norteamericana de la Música.