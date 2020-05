Techy Fatule no persigue los números musicales: “Soy más de la calidad de las cosas"

La cantautora Techy Fatule ha reflexionado sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la vida de las personas. Algo que le quedó claro es que hay cosas que no se pueden controlar, como el concierto “Que viva el puto romance” que tuvo que suspender por el COVID-19 y que ahora decidió llevarlo a un ‘live session’ en Youtube. Los mini conciertos de unos 15 minutos los ha dividido en cuatro episodios cada semana

.Otra lección que le deja la pandemia es el despertar de lo que verdaderamente es importante.

Con guitarra en mano y con sobrada calma y sinceridad la cantante habló en entrevista con Diario Libre sobre nuevos proyectos, su visión de los números en la música y su concepción de la belleza a raíz de entrar en la lista de los 50 más bellos de la Revista People en Español.

Autenticidad en la música

“No pretendo ser más de lo que soy”, fueron las palabras de Techy Fatule para la revista People en Español de la que forma parte en la edición 2020 de los 50 más bellos.Al ser abordada sobre este pensamiento, Techy fue más honesta: “Yo entiendo que no puedo dividirme entre un personaje y la persona. Yo soy una sola cosa; lo que consumes con mi música, lo que ves en las redes sociales es lo mismo. Me tomó tiempo darme cuenta que la autenticidad es lo primero”, confiesa a DL.

Dijo que al crecer en un hogar muy público por sus padres, la comunicadora Tania Báez y el cantante, actor y humorista Carlos Alfredo Fatule y recibir ataques a temprana edad le hizo aprender a descubrirse.

Hizo referencia a su voz, su pelo o forma de vestir para luego defender su concepto. “Soy una persona que tiene un trabajo extraordinario y que ama mucho lo que hace”.

Pese a que fue una de las más votadas en los “50 más bellos” de People en Español y logró conseguir 45,839 votos y así superar a sus contrincantes, entre ellas la actriz Kimberly Dos Ramos, muchos fueron los usuarios que la aplaudieron y otros tantos la criticaron.

Techy se expresó sobre el concepto de la belleza y los comentarios de los ‘haters’. “No me importa realmente. La belleza es relativa. Voy a ser linda para alguna gente y para otros no lo voy a ser, o sea, no leo ni hago caso a esos comentarios. Al estar en una vida pública tan pequeña he aprendido a lidiar con los ataques”.

Los números en la música

La intérprete de “No me pregunten por él” tiene alma bohemia. Cree en la importancia de los CDs porque los fanáticos lo adquieren y apoya las plataformas digitales, que entiende hacen a los intérpretes “ciudadanos del mundo”.

Asimismo, tiene oyentes de México, Colombia, España y Argentina y Uruguay.

Ella es una de las más reproducidas en su género, pero afirma que no persigue los números: “Yo no soy mucho de números, de si entramos a un chart o no; soy más de la calidad de las cosas y del mensaje que se pueda dar como persona y como artista”.

Considera que si su trabajo llega a los Latin Grammy estaría feliz, pero no los persigue.

Por tanto, explica que no tiene prisa con relación a los premios. “Los premios llegan cuando tienen que llegar, obviamente es un gran sueño estar nominado y ganarse un Grammy o cualquier otro... es un gran aliento, un tesoro preciado pero no es el camino completo, hay que disfrutar desde componer las canciones, ir al estudio, hay que disfrutar más el camino que el final, porque sino no vale la pena. Cuando llegue voy a estar sumamente orgullosa”, manifestó.

La cantante de “Entregarte todo”, “Prohíbeme verte” y “Tu volverás” refiere que ya hay una nueva generación del pop dominicano después de artistas como ella, Covi Quintana o Pamel Mancebo.

Cree que más que apoyar se debe consumir el talento local. “Agradezco todo el apoyo que recibo, pero debemos consumir lo nuestro. Uno se sorprende de la cantidad de talento que hay; si te tomas el tiempo de consumir su música te vas a volver fan”, dijo.

Indica que consumir es comprarle las canciones a los nuevos talentos e ir a sus shows. “No me quita a mi como artista consumir a otro artista”, considera.

Lo bueno y lo malo del COVID-19

Para Techy, el coronavirus nos abrió los ojos de que la salud es lo primero: “No hacemos nada con enfocarnos en cosas materiales y no preocuparnos por la salud y la familia, además de dedicarles tiempo”, declara.

Fatule ve malo que en medio de tanto sufrimiento la gente se concentra en atacar a otros y a hacer bullyng en las redes sociales.

No obstante, valora que mucha gente se enfoque en la solidaridad y en apoyo a los héroes de la pandemia; enfermeras, médicos, militares...

Creatividad

Se puede decir que en estos días en confinamiento la musa arropa a los artistas, pero esto no se ha aplicado a Techy a toda cabalidad, pues afirma que ha tenido que dividirse entre su rol de madre, educar a su hijo Dylan y sus sobrinos, ayudar en los quehaceres del hogar y luego componer.

"En un escenario perfecto estaría escribiendo todos los días”, dijo bastante sincera. Contó que le está dedicando tiempo a escribir porque es su trabajo, en medio de otras responsabilidades porque para las madres es toda una aventura.

Asimismo, declaró que ha pasado la cuarentena cerca de su madre Tania Báez, de su hermana Karla Fatule, sus sobrinos Noah y Teo, pero lo que más extraña son sus abuelos.

Estará lanzando el álbum en vivo de “Que viva el puto romance” y habló de una futura colaboración sin revelar nombre.

Pretende regresar con la gira internacional cuando todo pase.