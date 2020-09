$!Tekashi 69 truena contra Anuel AA: “Hablábamos en la cárcel y él sabía que yo estaba choteando”

En febrero del 2019, el rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi 6ix9ine llegó a un acuerdo de culpabilidad y cooperación con la Justicia de los Estados Unidos que le reducirá su pena en la cárcel para evitar 47 años tras las rejas.

Por cooperar con las autoridades, en el dicho popular ‘chotear’ o ‘chivatear’ se ganó de enemigos a muchos urbanos boricuas, entre ellos Anuel AA, quien era su amigo.

Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, rompió el silencio y contó su ‘verdad’ a la periodista dominicana Gelena Solano para “El gordo y la flaca”, su primera entrevista para un medio hispano.

Tekashi 69 aseguró que Anuel sabía que estaba choteando (delatando) y que tenían una canción juntos, pero luego el intérprete de “Secreto” desistió de trabajar con él por las fuertes críticas.

Dice que no cree que Anuel sea “Real hasta la muerte” como su frase, y que el urbano boricua le dio la espalda. “Yo hablé con Anuel cuando estaba en la cárcel. Todo el tiempo. Él sabe que yo estaba chotiando” (hablando)”(...) “Me decía: ‘Tú eres mi hermano, tú sabes que yo tenía que decir eso”, afirmó.

El exponente de “Gooba” de 24 años dijo que aceptó cooperar con los federales porque no mató a nadie y no se imaginaba pasando 47 años en la cárcel.

“Cuando yo empecé a cooperar ellos me estaban diciendo esos son todos los cargos que me pueden hacer culpable, ahí yo perdí la mente. ¿Cómo tu me vas a poner 47 años si yo no maté a nadie? Le dije a los federales -si ustedes necesitan que yo cooperen, yo voy a cooperar”, contó.

Expresó que los federales le ofrecieron protección.

También narró que fue secuestrado por su propia banda y se encontró en un dilema: “La ganga mía me secuestró, se estaban peleando por dinero y yo no chotié (delaté) porque eso se queda en la calle. Ahora, si yo no cooperaba ellos me iban a matar en la prisión y si coopero hay una posibilidad que me maten en la calle, pero yo prefiero que me maten en la calle a que me maten en esa cárcel”.

Agregó que teme por si vida, pero se siente protegido por su equipo de seguridad. “No quiero morir. Lo que va a pasar está en manos de Dios”.

El controversial rapero narró que vino de la pobreza y que a su padre lo asesinaron siendo un adolescente.

La periodista Gelena Solano expresó que vio “a un joven franco” durante la conversación de unas 2 horas y llegó acompañado de 10 guardaespaldas protegidos con chalecos antibalas.

69 también hablará del dominicano El Alfa en la continuación de la reveladora entrevista.

Se recuerda que el intérprete de “Suave” anunció con bombos y platillos que grabaría con Tekashi y tras las criticas se echó para atrás porque “no iba a ensuciar 12 años de su carrera”, según declaró.