$!The New York Band presenta nuevo tema y vídeo

Luego de más de 20 años sin lanzar nuevos temas, la agrupación The New York Band presenta en versión de salsa su primer sencillo titulado “Cheap Thrills”, del cual también lanza un video.

“Cheap Thrills”, tema mundialmente conocido por SIA, recobra nueva vida ahora en la voz de Maité Rivera, la nueva integrante de la agrupación, además de Franklin Rivers en su rol de rapero, y como siempre la participación Iris, Tony, Johnny, regresando al grupo, Ruben Ariel y una colaboración especial de Chastity Jiménez en un sólo vocal.

El tema, autoría de Sia y Greg Kurstin, incluyó el lanzamiento de un vídeo musical bajo la dirección y edición de Joseph Medina, se informa en una nota de prensa.

La producción musical y del video estuvieron a cargo de José Chery Jiménez, el maestro Sergio George en los arreglos, y Javier Quintero en la adaptación, mientras que Luisito Gómez realizó la edición, mezcla y masterización.

Julio Badillo trabajó como ingeniero de grabación.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue en las últimas décadas, lanzó en el mes de abril el tema “Oye a tu pueblo oh Dios”, justo cuando comenzó la pandemia, con el cual tanto sus integrantes como su manager quisieron llevar un mensaje de Fe.