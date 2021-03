$!“The New York Band” protagoniza con éxito su primer concierto vía streaming

El concierto “The New York para el mundo” que protagonizó la noche de este sábado vía la plataforma newyorkbandlive.com, mostró la el nuevo rostro de la popular agrupación que lideró el hoy fallecido Cherito.

Durante una hora el público disfrutó de un concepto musical renovado que incluyó la participación de nuevos integrantes, quienes le rindieron un merecido reconocimiento a la memoria del Cherito y celebraron el rol histórico del merengue como bandera nacional, a través de pilares de la música típica.

La agrupación estrenó una nueva versión, “Colé“, ahora con un nuevo título: “Mamá No Quiere Que Yo Colé“, en la que sus intérpretes, Iris y Franklin, combinaron con acierto la fusión de rap por que cantaron junto a Ruben Ariel y Maité.

La puesta en escena, responsabilidad de Chery Jiménez como productor, contó con la participación de Alexandra Taveras quien fuera figura icono de la banda, entre los años del 87 al 91.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue de las últimas décadas ofreció al público títulos como “Si tú no estás”, Si tú eres mi hombre, “Dame vida”, “Cheap thrills”, “Amor en silencio”, “Simplemente amigos”, “Nadie como tú”, “Oye a tu pueblo oh Dios”, “Recuérdame” y “Dancing mood”, entre otros.

Una robusta plataforma virtual y una orquesta integrada por destacados músicos sirvieron de base para una puesta en escena de calidad. Este concierto estará disponible “On demand) en el sitio newyorkbandlive.com.